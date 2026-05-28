Neblina en CABA y el Conurbano: este es el pronóstico del tiempo del jueves 28 de mayo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó el pronóstico del tiempo de este 28 de mayo en Buenos Aires y alrededores. Este jueves regresará la neblina por la madrugada y se mantendrá hasta la tarde, mientras que el cielo continuará mayormente nublado hasta la noche. Al tiempo que la temperatura se ubicará entre los 11°C de mínima y los 16°C de máxima.

Qué hacer ante la neblina: las recomendaciones de los especialistas

El SMN lanzó una alerta violeta por niebla para este jueves en diferentes provincias del país, especialmente en la provincia y ciudad de Buenos Aires. Los bancos de niebla llevan a una baja de la visibilidad y dificultan el tránsito, ya sea terrestre, aéreo o fluvial. De acuerdo con los especialistas, suelen generar "inconvenientes o dificultades en el normal desenvolvimiento en la vida social".

De acuerdo al SMN, es clave no circular o tomar medidas de precaución durante los bancos de niebla

Desde el organismo aconsejaron evitar circular en las horas de máxima densidad, a menos que sea necesario. En caso de tener que desplazarse con la neblina, los expertos recomendaron a los conductores seguir las instrucciones de vialidad y tomar las siguientes medidas:

Mantener distancia entre vehículos.

No intentar sobrepasar a otros vehículos.

Encender las luces bajas y las antiniebla.

Reducir la velocidad.

Evitar maniobras bruscas.

El pronóstico del tiempo extendido para el AMBA, según el SMN

El SMN también adelantó el pronóstico del tiempo para los siguientes días de la última semana de mayo 2026 en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). De acuerdo a los especialistas, se irá la neblina, pero se mantendrá la nubosidad y las frescas temperaturas: