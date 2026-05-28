River goleó a Blooming y Coudet dejó en cancha a 11 chicos del club

River Plate cerró de forma ideal su participación en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. En una noche especial donde el club estrenó una camiseta alegórica por sus 125 años de historia, el equipo conducido técnicamente por Eduardo "Chacho" Coudet superó una primera mitad opaca y terminó floreándose ante su gente con un contundente 3 a 0 sobre Blooming de Bolivia.

El encuentro comenzó con un trámite adverso desde lo estético para el local. Tras el duro impacto sufrido el pasado fin de semana en Córdoba, donde Belgrano se consagró campeón del Torneo Apertura, el Millonario saltó al césped del Estadio Monumental con la clara premisa de asegurar la clasificación, pero con evidentes muestras de rotación en su alineación habitual.

Durante los primeros 45 minutos, el planteo defensivo del conjunto de Santa Cruz de la Sierra —ya eliminado de la competición— logró incomodar a River. La visita descansó en las correctas intervenciones de su guardameta, Gustavo Almada, quien desactivó las aproximaciones más peligrosas del Millonario, incluyendo un gran centro de Maximiliano Meza que conectó Salas y un posterior remate del juvenil Lucas Silva. River lucía impreciso y acusaba cierta pasividad en la circulación de la pelota, yéndose al descanso con un pálido 0 a 0.

Sin embargo, la historia cambió radicalmente en la segunda mitad. Coudet ajustó las piezas en el vestuario y la actitud del equipo fue otra. El quiebre del marcador llegó a los 11 minutos del complemento: tras una lúcida salida desde el fondo comandada por Lucas Martínez Quarta, Maximiliano Salas capturó el balón y definió; tras una floja respuesta del arquero Almada, la pelota traspasara la línea de sentencia desatando el grito contenido en Núñez.

A partir de la ventaja, el desarrollo se volcó por completo a favor del dueño de casa. A los 26 minutos, tras un polémico choque en el área entre el uruguayo Matías Abisab y el atacante Joaquín Freitas, el árbitro principal fue convocado por el VAR. Tras revisar las imágenes, ratificó la pena máxima. El mediocampista Fausto Vera se hizo cargo de la ejecución y, con un disparo seco y al centro, estipuló el 2 a 0.

La frutilla del postre llegó a los 38 minutos con una obra de arte. Tras un tiro libre corto cedido por Martínez Quarta, el juvenil Lucas Silva maniobró con espacio. El chico de la camiseta número 44, consolidado como la gran figura del encuentro, desenfundó un tremendo zapatazo desde 25 metros que se clavó de manera soberbia en el ángulo superior derecho de Almada.

Con el pleito resuelto, el entrenador de River se dio el lujo de meter variantes para oxigenar el mediocampo y darle rodaje a juveniles de la reserva, cerrando una actuación sólida que borra los fantasmas locales y coloca al club de Núñez directamente en los octavos de final de la Copa Sudamericana como puntero absoluto e invicto de su zona con 14 unidades.