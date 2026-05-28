Lionel Scaloni rompió el silencio sobre la lesión de Messi a semanas del Mundial 2026: “Prioridad”

El DT se refirió a la lesión del capitán.

El domingo pasado, un suceso poco agradable tuvo lugar en la victoria del Inter Miami sobre Philadelphia por la MLS cuando Lionel Messi salió lesionado de la cancha a semanas del inicio del Mundial 2026. Si bien su entrenador, Guillermo Hoyos, señaló que se trataba de molestias por fatigas muscular y el diagnóstico de los estudios médicos dio el mismo resultado, lo cierto es que no deja de generar preocupación en la Selección Argentina.

Y es que el conjunto albiceleste comenzará la defensa del título obtenido en Qatar 2022 el próximo 16 de junio contra Argelia en Kansas City, partido al que, en primera instancia, el capitán llegaría en condiciones de jugar. Sin embargo, aunque el tiempo estimado de recuperación le permita llegar para el debut, Lionel Scaloni considera que la falta de ritmo es un tema que lo preocupa incluso más que la lesión en sí.

Este miércoles, el entrenador de la Selección Argentina brindó una entrevista a DSports en la que se refirió al presente de varios de los jugadores que llegan tocados a la Copa del Mundo, entre los que sin duda se destaca el Diez. “No es mi preocupación cómo lleguen, sino que vamos a ir a Estados Unidos sin que hayan prácticamente entrenado. Ojalá que estén disponibles para el primer partido”, comenzó Scaloni en una visión un poco más general de la situación.

Con respecto al caso puntual de “Leo”, el DT relató cómo fue el momento en el que se enteraron de la lesión en el cuerpo técnico. “Estábamos viendo el partido en el predio y nos dimos cuenta de que había pedido el cambio, de que no estaba bien. Las primeras noticias no son tan malas. Lógicamente, preferíamos que no le hubiese pasado nada”, afirmó antes de señalar que espera que le hagan más estudios para reconfirmar que no se trate de una lesión más compleja.

Por último, Scaloni resaltó que lo más importante para su equipo es reacondicionarlo de manera tal que pueda jugar su sexto Mundial en las mejores condiciones posibles. “A todos nos hubiese gustado que llegara sin ningún tipo de problema, pero no está siendo así. No solo con él, sino con la mayoría de los jugadores, que vienen arrastrando molestias y todavía no están del todo recuperados. Nuestra prioridad es ponerlo bien y que llegue de la mejor manera posible”, cerró.

Messi jugará su sexto Mundial.

Los partidos de Argentina en el Grupo J del Mundial 2026