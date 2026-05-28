Tensión en Telefe: periodista del canal escrachó a una de sus grandes figuras

En Telefe están preocupados por estas revelaciones.

Una inesperada interna sacudió a Telefe y volvió a poner bajo la lupa a Germán Martitegui. Esta vez, quien salió a hablar fue un periodista del propio canal, que decidió contar una experiencia personal que terminó dejando muy mal parado al jurado de MasterChef.

La acusación de Nicolás Peralta a Germán Martitegui

Todo ocurrió al aire de Sálvese Quien Pueda, donde Nicolás Peralta relató una situación que vivió con el chef y que, según dijo, lo dejó completamente sorprendido.

Nico Peralta destrozó a Germán Martitegui.

¿Qué dijo Nicolás Peralta sobre Germán Martitegui?

Lejos de hablar de cuestiones laborales o de alguna pelea mediática, Peralta apuntó directamente contra las formas de Martitegui dentro del canal. “Nunca saludaba al equipo”, contó, recordando las veces que el cocinero visitó el programa Corta por Lozano.

Según su relato, Germán llegaba al estudio, hacía la entrevista y se iba sin cruzar palabra con casi nadie. “Una cosa es ser serio y otra ser irrespetuoso”, disparó el periodista, dejando en claro su molestia.

Sin embargo, lo más llamativo llegó después. Peralta contó que un amigo suyo, fanático de una corbata que Martitegui había usado en televisión, le pidió si podía averiguar de dónde era.

Con total naturalidad, el periodista le mandó un mensaje privado al chef para hacerle la consulta. Pero la respuesta nunca llegó. O mejor dicho, llegó de la manera menos esperada.

A los pocos minutos recibió un llamado de una persona “muy importante” del canal. Y ahí fue donde, según contó, la situación tomó un tono completamente insólito.

“Por favor, no le hables más a Germán”, habría sido el pedido que recibió. La frase lo dejó helado, especialmente porque no estaba intentando conseguir una nota ni información sensible.

Peralta explicó que solo quería responderle a un amigo sobre una corbata. Pero aun así, le habrían dejado en claro que a Martitegui “no se lo puede tocar”.

El relato rápidamente explotó en redes sociales y volvió a alimentar los rumores sobre el carácter del chef, que desde hace años carga con fama de distante y extremadamente exigente.

Por ahora, Martitegui no salió a responder las declaraciones, pero el episodio volvió a abrir una discusión que en Telefe parece repetirse cada tanto: hasta qué punto ciertas figuras tienen privilegios especiales dentro del canal.