Así es la casa ecológica de Germán Martitegui en una isla: las fotos y video

Germán Martitegui y su casa ecológica en el Tigre.

La casa ecológica de Germán Martitegui en el Delta del Tigre refleja una forma de vida alejada del ritmo urbano y conectada con la naturaleza. Construida con materiales naturales y diseñada sin electricidad ni agua corriente, la propiedad se convirtió en uno de los refugios más llamativos del reconocido chef argentino.

Dónde queda la casa ecológica de Germán Martitegui

Lejos de la ciudad y del movimiento constante que implica su carrera en televisión y gastronomía, Germán Martitegui eligió instalar un espacio de descanso en una isla del Delta del Tigre. La propiedad está ubicada en una zona de acceso restringido, a la que solo se puede llegar en lancha, una condición que potencia el aislamiento y la tranquilidad del entorno.

El chef pensó este lugar como un refugio personal y no como una residencia permanente. Allí encuentra un ritmo diferente, marcado por los sonidos de la naturaleza y por una dinámica completamente distinta a la de los estudios de televisión y las cocinas profesionales.

La ubicación también cumple un rol central en el concepto de la vivienda. Rodeada de vegetación y con vistas abiertas al río, la casa se integra al paisaje del Delta y evita alterar el equilibrio natural del lugar.

Germán Martitegui eligió instalar su refugio ecológico en una isla del Delta del Tigre, un entorno rodeado de vegetación y accesible únicamente por lancha.

Cómo es la casa de Germán Martitegui por dentro

La propiedad fue construida con materiales naturales como madera y fibras vegetales, elementos que permiten una integración visual con el entorno. El diseño prioriza la ventilación cruzada, la entrada de luz natural y la funcionalidad de cada ambiente.

Uno de los aspectos más llamativos es que la vivienda funciona sin conexión a servicios tradicionales. No cuenta con electricidad ni agua corriente, una decisión que responde a la búsqueda de una vida más simple y conectada con lo esencial.

El interior mantiene una estética sobria y minimalista. Los muebles son de líneas simples, predominan los colores neutros y cada objeto parece cumplir una función específica dentro del espacio. La cocina, por ejemplo, está equipada únicamente con utensilios básicos adaptados a las condiciones del lugar.

El dormitorio y las áreas de descanso siguen la misma lógica. Materiales livianos, decoración mínima y una distribución práctica conforman un ambiente pensado para la desconexión y el descanso.

El balcón con vista al Delta, uno de los espacios más impactantes

La vivienda fue construida con materiales naturales y funciona sin electricidad ni agua corriente, en línea con una filosofía de vida más sustentable.

Entre todos los rincones de la propiedad, el balcón aparece como uno de los sectores más destacados de la casa de Germán Martitegui. Desde allí se observa el paisaje del Delta, con vistas abiertas al río y a la vegetación que rodea la isla.

Ese espacio funciona como una extensión natural de la vivienda. Los sonidos del agua, el movimiento de los árboles y los cambios de luz durante el día forman parte de la experiencia cotidiana del chef en este refugio ecológico.

Durante un recorrido televisivo realizado junto a Telefe, el jurado de MasterChef Celebrity mostró distintos sectores de la propiedad y explicó cómo el contacto con la naturaleza influye en la dinámica diaria dentro de la isla.

La búsqueda de una vida más simple y conectada con la naturaleza

La propuesta de Germán Martitegui va mucho más allá de una elección estética. La construcción de esta casa ecológica responde a una búsqueda personal vinculada con la simpleza, el silencio y la desconexión de las exigencias urbanas.

Cada detalle de la vivienda fue pensado bajo una lógica funcional. La ausencia de tecnología, el uso de materiales nobles y la integración con el entorno forman parte de una filosofía basada en reducir lo innecesario y priorizar lo esencial.

Lejos del lujo tradicional, la casa del chef se convirtió en un símbolo de equilibrio entre arquitectura y naturaleza. En medio del Delta, el reconocido cocinero encontró un espacio íntimo donde el paisaje, la calma y la simplicidad son protagonistas.