Cuánto sale una cena para dos personas en el restaurante de Germán Martitegui

Cuánto sale una cena para dos personas en el restaurante de Martitegui.

Germán Martitegui volvió a la televisión con una nueva temporada de MasterChef Celebrity, reality de Telefe que conduce Wanda Nara, y se reavivó el interés por saber cuánto sale ir a comer a su restaurante de comida gourmet. Los precios actualizados de una cena para dos personas en Tegui, el restó del chef ubicado en el barrio Recoleta.

Según precios de octubre de 2025, una cena para dos en Tegui tiene un valor de $60.000 por persona. Esta opción incluye un menú de cuatro pasos que abarca entrada, dos platos principales y un postre, a lo que se le suma la posibilidad de elegir una bebida a elección. Los comensales que quieran sumar a la experiencia un maridaje, se ofrece un paquete de tres vinos por $45.000. Además, como política del restaurante, no se cobra el agua.

Para quienes gusten de una experiencia completa, Tegui ofrece un menú de ocho pasos, con un valor de $95.000 y una alternativa que combina cócteles y maridaje de cinco vinos a $75.000 por persona. Esta opción ofrece más posibilidades combinar entradas, platos principales y postres, logrando una explosión de sabores en el paladar.

Los sabores que se ofrecen en el restaurante de Germán Martitegui

La carta de Tegui está dividida por sabores más que por platos. En el primer paso, la entrada, las opciones a elegir pueden ser: galleta de semillas, cremoso de cajú, pan de cereales y semillas, salmorejo, pan de nuez, cremoso de girasol, chipa, manteca de hongos, pan brioche, manteca de especias.

En la carta de platos principales figuran opciones que combinan sabores y texturas como: ceviche, hongos, alga, tartar de remolacha y hongos, melena de león, puré ahumado, manzana, lajmayin, tofu, granada, tortellini de castañas, cebolla, hongos de pino, huevo, topinambul, salsifi, maní, dukkah, shawarma de hongos (para dos personas), soufflé de quesos (para dos personas).

Por último, el postre puede ser: mousse de chocolate, aceite de oliva, brioche, feijoa, coco, membrillo, queso de cabra, pera, hojaldre, yogur, affogato, oblea de avellana.