Por qué no hubo Masterchef el domingo: la tajante decisión de Telefe sobre el programa.

El último domingo no hubo emisión de Masterchef Celebrity por Telefe, por más que estaba programado en la grilla televisiva saliera al aire el reality de cocina. El motivo.

Minutos antes de las 23, el influencer Grego Rosselló, que conduce el React de Masterchef Celebrity, explicó por qué no hubo MasterChef Celebrity el domingo. "Estaba pidiendo la confirmación, por eso no hice el anuncio antes, porque no podía decir algo y desdecirlo", comenzó.

"Hoy no va a haber Masterchef. No se enojen conmigo, es lo único que les pido", explicó el influencer que conduce el ciclo Ferné con Grego, y siguió: "No hay Masterchef porque están con la cobertura de las elecciones. Pasó algo que no es culpa de Telefe. Se había programado que los resultados estén antes. De hecho, les voy a dar un ejemplo: yo había hablado con Nati hoy y me había dicho que lo de ella en OLGA iba a ser hasta más temprano".

El conductor del React consideró que todo se extendió, antes de explotar en bronca: "Hoy vinimos al pedo".

El descargo de Tefi Russo después de que no hubiera Masterchef

También habló sobre el tema la influencer Tefi Russo, quien acompañó a Rossello en el React del domingo. "Para justificarlo. Nosotros ayer tuvimos un casamiento, hoy estábamos un poquito sentidos. Hubiésemos preferido saberlo antes", expresó y agregó: "Les juro que nosotros no tenemos la culpa".