Quiere abandonar: escándalo en Telefe por la decisión de una figura de MasterChef

Preocupación en MasterChef Celebrity por el futuro de un participante.

Las cocinas de MasterChef Celebrity suelen ser escenario de risas, tensión y nervios. Pero esta vez, lo que se vivió fue un momento de pura vulnerabilidad. El Chino Leunis, uno de los participantes más queridos del certamen, se quebró en plena grabación y confesó que la está pasando mal, al punto de pensar en dejar la competencia.

Todo sucedió durante la gala del jueves, cuando los concursantes debían preparar un brownie con merengue sin tener la receta a mano. La presión y la falta de control lo superaron. “Debo confesar que me agarró mucha angustia. Sin la receta me siento nervioso, ansioso, angustiado. Ya tengo los brownies en el horno, el merengue andando”, admitió con sinceridad, mientras intentaba mantener la compostura.

La tensión aumentó cuando Germán Martitegui se acercó para corregirlo. “Poné la batidora más despacio y medí de nuevo la temperatura del merengue”, le indicó. Pero el conductor no pudo más y soltó entre risas nerviosas: “Tengo ganas de hacerme bolita, ponerme en posición fetal y que venga mi mamá a decirme ‘tranquilo, gordito, yo me ocupo’”.

La confesión de el Chino Leunis en pleno programa

A los pocos minutos, Leunis se sinceró aún más: “De verdad, la estoy pasando como el traste”. Su frase resonó en el estudio y dejó un clima de preocupación. Aunque logró sacar adelante su postre y recibió buenos comentarios del jurado, su angustia fue evidente. El episodio no pasó desapercibido entre los fanáticos del programa, que llenaron las redes con mensajes de apoyo. Muchos recordaron que no sería la primera baja en esta edición, luego de que Pablo Lescano se retirara por motivos personales. Por ahora, el Chino sigue en competencia, pero su propio mensaje lo dice todo: “Me siento sobrepasado. Necesito reencontrar el disfrute”.

