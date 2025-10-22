Telefe levantó MasterChef Celebrity: los motivos de la decisión

Telefe levantó Masterchef Celebrity: el motivo

Se conoció que Telefe levantó Masterchef Celebrity, a pesar de liderar la franja horaria con el rating. El motivo por el que el canal tomó esa tajante decisión.

Es que Telefe tiene, además del reality de cocina y otros programas, los derechos de la Copa Libertadores de América. Este miércoles, Racing se enfrentará al Flamengo, en Brasil.

El partido, como suele suceder con la Copa Libertadores, será a la noche, específicamente a las 21.30. Así, sería imposible que saliera al aire Masterchef Celebrity, ya que el programa es a las 22. El último domingo, el reality comenzó un rato más tarde por la final del Mundial Sub 20, en la que Marruecos se impuso por 2-0 ante Argentina, pero este miércoles debería comenzar a las 23.45 como temprano, un horario muy poco atractivo para la audiencia.

Novedades en Masterchef Celebrity: renuncia de Pablito Lescano y nuevo participante

El domingo, después de que el jurado le comunicara que no estaba eliminado, el cantante de cumbia Pablito Lescano anunció su renuncia al reality de cocina que sale por Telefe. "Tampoco me voy a andar emocionando ni nada, pero decirles que son unos compañeros excelentes, que en el momento que pasé la pasé genial, pero lamentablemente no puedo seguir en Masterchef", explicó Lescano y siguió: "Tengo muchos compromisos con la música. Yo me mandé, dije 'si total no sé si voy a seguir o no'".

Pablito Lescano renunció a Masterchef Celebrity tras una semana de programa.

Lescano fue rápidamente reemplazado: su lugar lo ocupó otra figura de la música, el líder de Massacre, Walas. En su primer programa, el músico fue sumamente elogiado por los tres jueces.