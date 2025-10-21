Dónde ver online MasterChef Celebrity 2025 en vivo y todos los capítulos emitidos: esta es la forma

La semana pasada empezó el reality MasterChef Celebrity Argentina, el programa de Telefé conducido por Wanda Nara, que ya es furor. Y muchos se preguntan a dónde se pueden ver los capítulos ya emitidos para ponerse al día.

A dónde ver MasterChef Celebrity Argentina 2025

El pasado 14 de octubre volvieron a encenderse las hornallas más famosas de la televisión tras un descanso de tres años, desde la última edición en la que Sofía Pachano ganó "La Revancha". Este año 24 celebridades se someten al riguroso jurado compuesto por Donato De Santis; Damián Betular y Germán Martitegui, con el objetivo de preparar un plato que los lleve a evitar la eliminación.

Los programas de MAsterChef Celebrity se pueden ver online en vivo o en diferido por diferentes medios

Entre los nombre destacados de los participantes se encuentran Alex Pelao, Chino Leunis, Diego “Peque” Schwartzman, La Reini, Evangelina Anderson, Sofi Martínez, Eugenia Tobal, La Joaqui y Momi Giardina.

Las galas se pueden ver en vivo o en diferido a través de diferentes medios:

Telefe: se emite en vivo por el canal de aire de lunes a jueves 22:00 y las galas de eliminación son los domingos. También cuenta con reacciones en vivo por sus canales de Twitch y YouTube

HBO Max: tiene una transmisión simultánea, solo con segundos de retraso, y se pueden ver programas anteriores en la plataforma.

tiene una transmisión simultánea, solo con segundos de retraso, y se pueden ver programas anteriores en la plataforma. MasterChef Liga de Streamers (MLS): otros creadores de contenido, como Momo, Caro Trippar, Boffe y reaccionan desde sus propios canales.

¿A qué hora está MasterChef Celebrity?

El reality de cocina tiene su horario principal de lunes a jueves, con una gala de eliminación el domingo:

Lunes a jueves: a las 22:00 horas

Domingos Gala de Eliminación: a las 22:30 horas.

Cabe señalar que los horarios pueden variar ocasionalmente debido a la programación especial de Telefe (como partidos de fútbol u eventos importantes), por eso siempre es clave estar atento a los cambios de la grilla.