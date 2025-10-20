La verdadera razón por la que Pablito Lescano renunció a MasterChef Celebrity: "Tengo"

La verdadera razón por la que Pablito Lescano abandonó MasterChef Celebrity: "Tengo".

Se conoció el verdadero motivo por el que el cantante de cumbia Pablito Lescano renunció en vivo a Masterchef Celebrity. Qué se supo después de lo que se vio en la pantalla de Telefe.

Cuando los jueces Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis lo salvaron en el programa de eliminación, Pablito Lescano comenzó: "Guarda, jurado...". "¿Nos querés decir algo, Pablo?", le preguntó la conductora del reality de cocina, Wanda Nara.

"Tampoco me voy a andar emocionando ni nada, pero decirles que son unos compañeros excelentes, que en el momento que pasé la pasé genial, pero lamentablemente no puedo seguir en Masterchef", explicó Lescano y siguió: "Tengo muchos compromisos con la música. Yo me mandé, dije 'si total no sé si voy a seguir o no'".

El músico opinó que, "por ahí", no tomó "dimensión de lo que es este torneo de cocina". "Cociné con cariño, pero lo que me llevo de acá es la clase de personas que tenemos acá laburando con nosotros", prosiguió y, visiblemente conmovido, sentenció: "Estoy triste, más que nada por la conexión que hubo entre mis compañeros".

Qué dijo Pablito Lescano tras su renuncia a MasterChef Celebrity

Después de que se emitiera el programa en el que renunció, Pablito Lescano habló en Chef al Diván, programa que conduce Verónica Lozano. "Tengo que laburar en los compromisos que hay", señaló ahí y siguió: "No pensé que iba a llegar tan lejos". "En el comienzo uno ve todos los bloopers que se manda entonces en las siguientes ediciones va prestando atención a cosas que no pueden volver a pasar", concluyó.