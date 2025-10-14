Pablito Lescano se la pudrió a Damián Betular en Masterchef Celebrity: "Bigotudo".

El cantante de cumbia Pablo Lescano se la pudrió al chef Damián Betular en Masterchef Celebrity, que tuvo su estreno por la pantalla de Telefe el lunes por la noche. "Bigotudo", le dijo Lescano a Betular en el show televisivo.

El chef y juez del programa se acercó a la mesa en la que estaban cocinando el cantante de Damas Gratis y el actor Miguel Ángel Rodríguez y les preguntó quién había cortado el pollo. Allí, Lescano contestó que él lo había deshuesado. "Mal", le dijo el cocinero, y llegó la respuesta del cantante: "No tiene hueso".

Luego, Damián Betular agarró otro pedazo de pollo y les preguntó si no lo iban a usar, a lo que Lescano retrucó: "Dos platos tenemos que preparar nomás". "¿Pero lo van a usar para algo? Me da impresión que tiren las dos pechugas", insistió el integrante del jurado del reality de cocina. "Ya nos están cambiando los platos"; lamentó Pablito Lescano.

Damián Betular forma parte del jurado de Masterchef Celebrity.

Por qué Pablito Lescano le dijo "bigotudo" a Betular

Después, Lescano le mostró las zanahorias al cocinero y le aclaró que ya estaban "blanqueadas", pero Betular cuestionó: "¿Y por qué no están glaseándolas ya? En ese momento, el músico se preguntó: "¿Es Betular o bigotudo?". Miguel Ángel Rodríguez, también frente a la cámara en ese momento, opinó: "Lo que quieras vos".

Antes de irse a otra isla, Damián Betular le lanzó un mensaje a la dupla para dejarle en claro que todavía tenía posibilidades de presentar un buen plato, a pesar de las críticas. "Viene muy mal el resto, se gana con muy poco por lo que estoy viendo", les soltó.