MasterChef Celebrity 2025: quién es el primer eliminado del certamen

MasterChef Celebrity del domingo 19 de octubre: se conocé el primer eliminado.

MasterChef Celebrity Argentina 2025 conoce este domingo 19 de octubre a su primer eliminado, luego de diferentes desafíos a lo largo de la semana que han definido a los 12 participantes que están en la cuerda floja. Once de ellos siguen en carrera, mientras que el peor se despide de manera más que temprana del reality.

¿A qué hora comienza MasterChef Celebrity?

El programa de hoy comenzó a las 22:30, posterior a que termine la final del Mundial Sub-20 entre Argentina y Marruecos, que terminó en poder del conjunto africano por 2-0. Se podrá ver, como todas las noches, en la pantalla de Telefé y con la conducción de Wanda Nara. El jurado está compuesto por Donato De Santis, Germán Martitegui y Damián Betular.

Wanda Nara en la conducción, junto al jurado de Masterchef Celebrity.

¿Quiénes compiten con el delantal negro?

Los famosos que tuvieron un flojo desempeño en la semana fueron Agustín "Cachete" Sierra, Andy Chango, Emilia Attias, Esteban Mirol, Jorge "Roña" Castro, Julia Calvo, La Joaqui, Luis Ventura, Marixa Balli, Miguel Ángel Rodríguez, Pablo Lescano y Susana Roccasalvo. Romina “Momi” Giardina vistió el delantal gris, pero al ser el mejor plato del jueves de última chance le esquivo al domingo de eliminación.

¿Quiénes verán la gala desde el balcón?

Además de la mencionada Romina "Momi" Giardina, también están a salvo Alex Pelao, Claudio "Turco" Husaín, Diego "Peque" Schwartzman, Ian Lucas, Leandro "Chino" Leunis, Maxi López, Sofía "La Reini" Gonet, Sofía Martínez, Valentina Cervantes, Evangelina Anderson y Eugenia Tobal.

Las dos últimas mencionadas recibieron demás las medallas dorada y plateada respectivamente en el miércoles de beneficios, tras haber preparado los dos mejores platos de la velada.