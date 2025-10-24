Eugenia Tobal se quebró y no pudo contener las lágrimas en Masterchef Celebrity.

La actriz Eugenia Tobal se emocionó profundamente en Masterchef Celebrity al hablar de su hija Ema. Qué dijo Tobal mientras cocinaba un brownie en el programa que se emitió el jueves.

"Me pone muy nerviosa", dijo Tobal cuando se acercó a su isla la conductora del ciclo televisivo, Wanda Nara, y le dijo que había mucha expectativa por su plato. "Estoy con mucha presión extra de que crean que soy la favorita cuando, en realidad, no lo soy", siguió.

Luego, Tobal contó que "nunca" había hecho brownies antes. "Nunca, te juro. Lemon pie, todo eso sí. Pero brownie, no", siguió y continuó: "Y es una torta que a mi hija le encanta, así que es un desafío... Nunca se lo hice porque no sabía".

En ese momento, Wanda Nara le preguntó si su hija es "lo más importante" de su vida, a lo que la actriz asintió y pidió: "No me hagas llorar. Es que viste que los hijos te matan". "Amo ser la mamá de ella y cada vez que vengo para acá me dice 'vamos mamá, ganá'", contó y concluyó: "Se lo voy a hacer a Ema porque ella es mi mejor veredicto".

Eugenia Tobal se quebró y no pudo contener las lágrimas en Masterchef Celebrity.

La dura acusación a Eugenia Tobal por el brownie robado a Evangelina Anderson

En otro momento del programa, la mediática Evangelina Anderson aseguró que alguien le había robado su brownie. "Tobal, te llevaste el mío", gritó en la cocina, pero Eugenia Tobal le contestó: "¡No, el mío tenía menta!". Entonces, Evangelina Anderson preguntó frente a la cámara del reality de cocina: "¿Quién se robó mi brownie?".