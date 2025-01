Sorpresa por el comentario que Andy Kusnetzoff lanzó al aire ante Martitegui: "Chizito".

El chef Germán Martitegui habló con Andy Kusnetzoff sobre los hábitos alimenticios de sus hijos Lautaro y Lorenzo y el conductor introdujo un picante tema a la conversación que motivó un inesperado ida y vuelta. "Es una droga", sentenció el también jurado de MasterChef ante el comentario de Andy.

Invitado a Perros de la Calle (Urbana Play) Germán Martitegui habló sobre la alimentación saludable de sus hijos y explicó: “Hasta que salieron de casa eran pibes que te identificaban 30 tipos de verduras o porotos distintos. Saben el nombre de todo y comen super bien. Les gusta cocinar, comer y probar”.

Segundos después de la descripción, el chef lanzó: “Una vez que llega el primer cumpleañitos...”. Las risas no tardaron en llegar y Andy Kusnetzoff sostuvo: “Claro, descubrieron el chizito, la salchicha”. En tono serio, Martitegui sentenció: “Este es un llamado para todas las madres y padres de la Argentina: no mandes a los chicos con una caja llena de galletitas compradas”.

“Porque la industria te prepara. Eso va directo al cerebro. Tiene sal, azúcar y grasas saturadas. Es una droga, tiene todo lo que tiene que tener para que te hagas adicto”, cerró en una declaración polémica que levantó opiniones encontradas entre los presentes en el estudio de radio.

Martitegui confirmó los rumores: "Una decisión para toda la vida"

Germán Martitegui es uno de los jurados de MasterChef y un chef muy reconocido a nivel nacional y continental. A sus 56 años, el oriundo de Necochea tiene dos hijos y poco se sabe sobre su vida privada. Sin embargo, fue el propio "Tegui" quien se encargó de confirmar rumores de su intimidad.

Recordando sus inicios en la cocina y la decisión de emprender el camino hacia recibirse como chef profesional, Germán Martitegui reconoció que no fue nada fácil llegar a esta instancia. "Aunque no lo crean, yo sabía que en ese momento estaba tomando una decisión que era para toda la vida", aseguró quien hoy es uno de los cocineros más famosos de Argentina. De este modo, confirmó los rumores sobre el qué dirán al volcarse a una carrera alejada de cualquier tipo de oficina.

En diálogo con Telefe Noticias, Germán Martitegui también recordó de quiénes heredó la pasión por las hornallas: "Mis dos abuelas cocinaban muy bien, mi abuelo hacía unos asados espectaculares y toda mi familia se juntaba alrededor de la comida. A las manos de mi abuela las recuerdo como la imagen de alguien que trabajaba mucho en la cocina. Amasando, revolviendo algo, mezclando ingredientes, buscando sabores. Sí, era así".

"Mi mamá trabajó, me crio, me alimentó, me educó, mientras afrontó miles de horribles prejuicios. En el medio trató de tener una vida como mujer, hasta mantenerse medianamente linda y atractiva debe haber sido difícil, pero medio obligatorio. Como muchas mujeres de esa generación separadas (no existía el divorcio) fueron la bisagra entre el mundo viejo y este nuevo que por suerte se está construyendo", agregó Germán Martitegui, recordando a su progenitora y los comienzos de una vida que hoy lo tiene como una de las figuras de Telefe.