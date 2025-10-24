Vero Lozano explotó de furia al aire de Telefe: "Sorete"

Verónica Lozano explotó de furia y no pudo contenerse.

Vero Lozano tuvo un rapto de furia en redes sociales por el lento accionar de la justicia en el caso de Lourdes Fernández y la detención de su expareja, Leandro García Gómez. La famosa periodista que lidera uno de los programas más exitosos de Telefe realizó las declaraciones desde su cuenta de X (ex Twitter), donde lanzó una dura crítica al sistema judicial argentino.

“El sorete la tuvo secuestrada varios días, drogada y sometida. Salía a pasear por el barrio como si nada pasara, posteaba en su Instagram, dice ser excelente padre y empresario (entre otras mentiras)”, escribió indignada la conductora. Vale destacar que luego de que se conoció la desaparición de Lourdes hasta que se dictó el allanamiento pasaron más de 12 horas.

Luego, Lozano continuó con su descargo y apuntó directamente contra el juez que intervino en la causa: “La madre de la víctima denuncia y sus amigas también. Los medios preguntan por ella. El juez tarda 12 horas en autorizar allanamiento. ¡Lourdes estaba ahí! Presa de su captor Leandro García Gómez. La salvaron su madre y sus amigas”.

Qué pasó con Lourdes Fernández

La ex Bandana, Lourdes Fernández, fue rescatada tras permanecer secuestrada por su expareja, Leandro García Gómez, quien fue detenido e imputado por privación ilegítima de la libertad. El operativo se realizó luego de que su madre y sus amigas denunciaran su desaparición. Aunque en un principio el acusado negó tenerla en su departamento, la policía la encontró sedada y retenida contra su voluntad tras más de 12 horas de espera para obtener la orden de allanamiento.