Denuncian la desaparición de Lourdes Fernández, excantante de Bandana

La mamá de Lourdes Fernández, una de las ex integrantes de Bandana y también conocida por su nombre artístico Lowrdez, denunció la desaparición de su hija, con quien no tiene contacto desde el 4 de octubre y de la cual -asegura- no conoce su paradero. En este contexto, mientras en el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires se encendieron las alarmas; recientes publicaciones e imágenes que habría publicado la artista en redes sociales causaron desconcierto.

Se trató de una denuncia formal, la cual fue recepcionada por el MPF y luego, por la actuación posterior de la Comisaría Vecinal 14B. Dicha seccional recibió en la noche del miércoles 22 de octubre un mail, proveniente de la Oficina Central Receptora de Denuncias dependiente del Ministerio Público Fiscal, en el cual la denunciante, Mabel López, manifestó no tener contacto con la artista desde principios del presente mes de octubre. En el escrito, también denunció a quien sería su expareja Leandro García Gómez, quien en 2022 había sido acusado de violencia de género.

De este modo, según pudo saber El Destape, personal policial se acercó hasta el domicilio que ambos compartían y tras tocar timbre, fueron recibidos por quien sería su ex pareja, quien en todo momento se mostró enojado y hasta grabó el operativo. En este contexto, el hombre señaló que la cantante ya no vive más en dicho domicilio y que tampoco son pareja. A su vez manifestó que, si querían revisar su casa solo iban a lograrlo con la orden de un Juez. Ante este escenario, se dispuso implantar una consigna policial en el lugar.

Los posteos de Lowrdez Fernández en las redes sociales

En medio de las alarmas que significó la denuncia de su mamá, la cuenta de la cantante en las redes sociales siguió realizando posteos en los últimos días. Este último miércoles, subió a Instagram una publicación en la que saludó por su cumpleaños al propio García Gómez y lo calificó como un "ejemplo de padre". "Gracias totales. Pasé malos momentos, sin embargo estuviste y te bancaste como un caballero a todo. SIEMPRE te voy a amar", dice el texto que acompañó a la imagen. "Sos un inteligente y una persona. Amo tu militancia y tu compromiso con la sociedad; y sos de los empresarios que necesita nuestro país", sentencia. La publicación fue cerrada a comentarios.

Además, la cuenta oficial de Bandana promocionó, el último miércoles, el show de regreso que la banda dará el próximo 23 de noviembre, etiquetándola a la propia Lowrdez, junto a las demás exintegrantes del grupo. En esa publicación, varios usuarios manifestaron su preocupación por la presunta desaparición de la cantante, remarcando que les parecía extraño que posteara una foto con un elogio a su expareja, acusado de violencia de género, y que el posteo no permitiese comentar.

Lourdes de Bandana denunció a su exnovio por violencia de género

Lourdes Fernández había denunciado en 2022 a su exnovio por violencia de género y mostrado sus golpes en redes sociales con un fuerte mensaje para alertar a todos sus seguidores. "No tengan miedo", escribió en el epígrafe que acompañó a las dolorosas instantáneas.

En sus redes mostró cómo quedaron su cara y su cuerpo tras el presunto ataque de su exnovio, contando los detalles. “Todos en el edificio escucharon. Según él, gritaba porque tenía ataques de pánico. Si pasa, DENUNCIEN, no tengan miedo”, escribió la artista.

“Me filmó sin que yo sepa. Me sacaba fotos desnuda sin mi consentimiento. Me metía cosas en la bebida y yo siempre pidiendo cosas porque ‘me emborrachaba’. Amor es la falta absoluta de sufrimiento. El amor no duele”, cerró el fuerte mensaje de Lowrdez, quien actualmente forma parte del staff de jurados de Marcelo Tinelli en la competencia Canta Conmigo Ahora (El Trece).