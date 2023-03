Lourdes de Bandana reveló su lucha contra una dura adicción: "Voy a curarme"

Lourdes Fernández publicó un desgarrador comunicado en sus redes sociales en el que confesó su lucha contra las adicciones.

Lourdes Fernández, exintegrante de Bandana, publicó un doloroso comunicado en sus redes sociales para contarles a sus seguidores cuál es la adicción que sufre. Además, aseguró que está trabajando en su proceso de sanación.

La cantante había contado meses atrás que estaba atravesando un duro momento personal y que había denunciado a su expareja por violencia de género. Ahora, dejó ver que esa situación le despertó fuertes consecuencias, como su adicción al alcohol.

Resulta que a Lourdes le sacaron su carnet de conducir por haberse subido a su vehículo en un estado de ebriedad. La artista compartió un texto en el que se podía leer que le habían hecho una multa “por conducir con mayor cantidad de alcohol en sangre del permitido o bajo los efectos de estupefacientes”.

El desgarrador comunicado de Lourdes Fernández.

La ex Bandana se lamentó profundamente por lo sucedido y escribió: “Perdón a todos los que me ayudaron y confiaron ciegamente. Y les prometo que voy a curarme”. Más tarde, publicó otro llamativo posteo para hacerles un pedido a las autoridades: “Devuelvan mi registro. Basta de sacarnos plata con impuestos”.

La denuncia de Lourdes a su expareja por violencia de género

Meses atrás, Lourdes había denunciado a su expareja por violencia de género. La artista mostró en su cuenta de Instagram fotos que prueban los golpes que le hizo su expareja y alentó a otras mujeres víctimas de violencia de género a denunciar a sus atacantes. “Todos en el edificio escucharon. Según él, gritaba porque tenía ataques de pánico. Si pasa, DENUNCIEN, no tengan miedo”, escribió la artista en una publicación, junto con imágenes de su rostro completamente golpeado.

“Me filmó sin que yo sepa. Me sacaba fotos desnuda sin mi consentimiento. Me metía cosas en la bebida y yo siempre pidiendo cosas porque ‘me emborrachaba’. Amor es la falta absoluta de sufrimiento. El amor no duele”, cerró el fuerte mensaje de Lourdes. Días después, dio una nota en Intrusos (América TV) en la que confirmó que la Justicia ya se estaba encargando del asunto y que afortunadamente cuenta con una red de contención. “Lo que sí quiero recalcar es que no estoy sola. Le pasa a muchísimas mujeres y muchísimos hombres y muchísimas personas. Yo soy más de no llevar al género, sino que es una problemática que nos compete al humano en sí”, cerró.