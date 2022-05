El incidente que perjudicó a Lissa Vera en El Hotel de los Famosos: "Tuve que tomar una decisión"

La cantante se vio en un punto límite y decidió frenar la situación antes que pasara a mayores.

Lissa Vera sufrió un incidente en El Hotel de los Famosos que perjudicó su salud y la obligó a tomar una drástica decisión en el programa. Con gran angustia por toda la situación que arrastró, la cantante de Bandana se quebró frente a las cámaras y reveló que tenía ganas de abandonar de forma definitiva el reality show.

En la velada del jueves, los participantes que formaban parte del equipo de los huéspedes se enfrentaron al desafío para definir dos cuestiones importantes y muy diferentes entre sí: quién se ganaría la suite y quién se convertiría en el tercer nominado a la eliminación. Antes de iniciar el desafío, Lissa Vera anunció que, en uno de los juegos anteriores, había sufrido una lesión en su ingle y no se había logrado recuperar debido a las pocas horas de reposo que le permiten en El Hotel.

En este desafío, Lissa Vera tuvo que enfrentarse contra Melody Luz, Alex Caniggia y Locho Loccisano, quienes destacan por su gran destreza física, por este motivo la cantante remarcó desde un principio que se encontraba en gran desventaja. Efectivamente, una vez que inició la competencia Vera quedó última pese a sus esfuerzos por seguir el ritmo.

Debido a la gran destreza física que le exigía el desafío y el dolor que todavía que le causaba la lesión, Lissa Vera decidió abandonar el juego y enfrentar las consecuencias: quedar sentenciada a la eliminación y convertirse en parte del staff. "Estaba muy cansada ya, cuando vi que los chicos tenían todos sus tótems dije 'ya está no me voy a romper'", reveló la cantante.

"En la última subida que tuve me tiró y cualquier lesión en la ingle es difícil recuperarla sin reposo y acá no hay descanso para los malvados, hay que estar todo el tiempo haciendo cosas. Así que o me terminaba de romper y por ahí obtenía el mismo resultado o frenaba y pensaba en frío para no enloquecer", terminó Lissa. Sin embargo, unos minutos más tarde no pudo contener la angustia.

Lissa Vera quebró en llanto y lanzó una fuerte determinación

Una vez que los resultados ya estuvieron determinados en la gala del jueves, Lissa Vera no pudo contener el llanto y se quebró delante de sus compañeros.

Mientras hacía referencia a un gran dolor en su ingle, la cantante manifestó que estaba muy cansada y amenazó con tomar una rotunda decisión: "Ya estoy cansada me quiero ir a mi casa. Me quiero ir con mi nena".