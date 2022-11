Lourdes de Bandana denunció a su exnovio por violencia de género

Lourdes Fernández, conocida artísticamente como Lowrdez del grupo Bandana, hizo una fuerte denuncia contra su exnovio por violencia de género y preocupó a sus fans en las redes sociales.

La cantante Lourdes Fernández, conocida artísticamente como Lowrdez del icónico grupo Bandana, denunció a su exnovio por violencia de género y mostró sus golpes en redes sociales con un fuerte mensaje para alertar a todos sus seguidores. "No tengan miedo", escribió en el epígrafe que acompañó a las dolorosas instantáneas.

Por medio de su cuenta de Instagram, Lowrdez mostró como quedaron su cara y su cuerpo tras la brutal ataque de su exnovio, contando los detalles de la golpiza y una alarmante reflexión a quienes sufren o sufrieron violencia de género. “Todos en el edificio escucharon. Según él, gritaba porque tenía ataques de pánico. Si pasa, DENUNCIEN, no tengan miedo”, escribió la artista.

“Me filmó sin que yo sepa. Me sacaba fotos desnuda sin mi consentimiento. Me metía cosas en la bebida y yo siempre pidiendo cosas porque ‘me emborrachaba’. Amor es la falta absoluta de sufrimiento. El amor no duele”, cerró el fuerte mensaje de Lowrdez, quien actualmente forma parte del staff de jurados de Marcelo Tinelli en la competencia Canta Conmigo Ahora (El Trece).

Mambrú sorprendió a todos con una foto juntos: "¿Volvemos?"

Meses atrás, los exmiembros de Mambrú se expresaron sobre las posibilidades de una reunión del grupo veinte años después de su irrupción en la industria musical. Los músicos encendieron las alarmas de los fanáticos de la recordada boy band con sus declaraciones.

Germán Tripel, Gerónimo Rauch, Pablo Silberber, Emanuel Ntaka y Milton Amadeo compartieron en el mismo momento publicaciones en sus respetivas cuentas de Instagram que aludían a un posible regreso de Mambrú. "Puede ser que esta vez... Encuentro. Estamos iguales", "¡20 años! ¡¡Nos vemos pronto!!", "¡Esto acaba de pasar! ¡20 años! ¿Volvemos?", "No sé qué decir" fue el diálogo que los cantante mostraron a sus seguidores de redes, quienes se mostraron eufóricos en los comentarios.

Tripel reveló, en diálogo con Teleshow, que se trató de una reunión de amigos en la que charlaron de muchos temas y que no descartaron volver a unirse como banda, como conmemoración de los 20 años del momento en que ganaron el reality Popstar, que los hizo famosos a nivel nacional.

Al igual que lo hicieron Bandana, el grupo integrado por Louwrdez, Lissa Vera, Valeria Gastaldi, Virginia Da Cunha e Ivonne Guzmán, hace algunos años se reunió por las dos décadas de aniversario de su surgimiento y llenó una gran cantidad de funciones en diferentes teatros del país.