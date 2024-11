Qué dijo Jorge Rial sobre el futuro de Javier Milei y Yuyito González: "Algo pasó"

Crecen los rumores de ruptura entre Milei y Yuyito

Durante los últimos días empezó a correr un fuerte rumor sobre una crisis en la relación entre el presidente Javier Milei y su novia, la ex vedette Amalia "Yuyito" González y que el vínculo estaría por romperse.

Según relató el periodista Jorge Rial en su programa Argenzuela (C5N), la conductora de Empezar el Día (Ciudad Magazine) no estaría pasando por un buen momento, lo cual queda evidenciado en algunas actitudes que viene demostrando en el último tiempo.

"Acá pasó algo. Hasta la luz del estudio es otra, está más bajita. Los ojos de Yuyito también están diferentes. Ya no se la ve tan contenta como en los últimos días ¿No? Che, en serio, esto viene en bajada", sostuvo Jorge Rial en relación con el aspecto de la novia de Javier Milei.

Además, tanto el periodista como su equipo señalaron que el malestar de Yuyito González se debe al acercamiento del jefe de Estado con su par italiana Giorgia Meloni. Una "pareja" celebrada por los seguidores libertarios de Milei.

"Él está fascinado, eh", aseguró Jorge Rial respecto de Javier Milei y su vínculo con la mandataria Italiana Giorgia Meloni, con quien se encontró primero en el G20 en Brasil y quien luego visitó Argentina la semana pasada, donde compartió una cena con el presidente y Yuyito González.

Yuyito González rompió el protocolo y dio detalles del encuentro de Milei y Meloni: "Aprender"

La primera ministro de Italia, Giorgia Meloni, arribó al país el martes pasado y si bien durante la jornada de este miércoles la mandataria llevará adelante su agenda formal, ya compartió una cena con el presidente Javier Milei y su pareja, Amalia "Yuyito" González. Fue la propia "Yuyito" quien reveló detalles del encuentro que mantuvieron los tres en la Quinta de Olivos, en su programa Empezar el Día, que se trasmite por el canal de cable Ciudad Magazine.

"Les quiero contar algo sobre lo que no les puedo contar nada. Como estuvo anunciado, fue la cena con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, en Olivos. No puedo decir más que eso. Me estuvieron preguntando, pero no puedo decir nada, voy aprendiendo lo que es el protocolo. No es que decís ‘voy a la casa de mi amiga’ y después contás. No, nada, otro formato. No hay foto, no hay comentario, no hay nada", comenzó Yuyito González en el arranque de su programa.

Sin embargo, pese a estas aclaraciones, la pareja de Javier Milei dio algunos detalles del encuentro: "Fue verdaderamente una noche preciosa, una mujer tremenda, tremenda, la verdad que me encanta, me encanta ella". "Lo pasamos muy bien y yo agradecida a Dios por las experiencias que me permite en esta etapa de la vida. Vivir, conocer, aprender. No se termina nunca de aprender. Si vos tenés ganas de aprender, superarte y conectarte con cosas positivas, estimulantes, es maravilloso, es hermoso", sumó Yuyito González con relación a la cena en la Quinta de Olivos con la mandataria italiana Giorgia Meloni.