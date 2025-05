El Banco Central no compra, el dólar sube y sigue la sangría de reservas

El Gobierno se vio obligado a tomar medidas defensivas para frenar la sangría presente y futura de dólares, mientras deja que se acelere el ritmo de aumento de la divisa, que este viernes cerró con un incremento de 0,9%. Así, acumuló 2,93% esta semana en la rueda mayorista, donde se percibe menos presencia de liquidación y mayor demanda, impulsada por la compra de los ahorristas minoristas.

El Banco Central decidió reforzar el cepo a las empresas, impidiendo que los emisores de Obligaciones Negociables puedan transferir al exterior el pago de capital antes de los 18 meses, desde los seis meses que regían.

La medida fue tomada después de una escandalosa operación financiera realizada hace una semana, que permitió la salida de capitales por unos U$S 130 millones, combinando la emisión de una Obligación Negociable con una intervención en el mercado de futuros para desplomar el valor del contrato a diciembre, fecha de pago de esa deuda.

El mercado sospechó que fue el propio Banco Central el que estuvo detrás de ese manejo, que durante tres jornadas duplicó y hasta triplicó el volumen de operaciones de contratos de futuro a la posiciones de mayo y junio, para incidir sobre el valor presente, y diciembre, fecha de pago de esa ON.

Esta semana, el BCRA se corrió del mercado y el dólar empezó a escalar rueda tras rueda, tanto en el valor presente (mercado spot) como en los contratos de futuro, buscando el techo de la banda de flotación acordado con el Fondo Monetario Internacional.

La divisa cerró el viernes 9, después de la intervención oficial, en $1.113,58 y fue subiendo esta semana hasta cerrar en $1.146,17, es decir 2,9%, o lo que es igual a plantear una devaluación de 2,84%, casi en una semana el equivalente a lo que eran tres meses del anterior esquema cambiario con un paso devaluatorio de 1% mensual.

El Gobierno sigue sin acumular reservas

El acuerdo que firmó la administración de Javier Milei con el FMI establecía que se iba a empezar a acumular reservas, por un volumen de unos US$5.000 millones hasta mitad de año, pero el propio Presidente y el equipo económico del ministro Luis Caputo y su amigo y socio en la actividad privada, el presidente del BCRA, Santiago Bausili, dijeron que solo iba a cumplir esa meta en la medida que la divisa toque el piso de la banda de flotación.

Como resultado de esta política, en mayo el BCRA perdió US$ 628 millones de las reservas internacionales, a pesar de que recibió un desembolso de U$S 500 millones del BID; es decir que la sangría fue mayor, del orden de los U$S 1.128 millones.

Parte de esta caída de reservas tiene relación con el retiro de billetes de las entidades financieras que realizan los ahorristas minoristas, calculada en el orden de los U$S 800 millones desde que se removieron las restricciones para que compren dólares a través de las entidades financieras a precio oficial sin impuestos. Como parte de esas sangría, el próximo lunes el BCRA deberá entregar a las entidades financieras U$S 24 millones para que repongan el nivel mínimo de billetes necesarios para abastecer la demanda de los ahorristas.

Qué dice el mercado

En el mercado creen que esta mayor presión sobre la divisa no está asociada a la elección de legisladores de este domingo en la Ciudad de Buenos Aires, pese a que el propio oficialismo intentó presentarla como un plebiscito a la gestión de Milei con la candidatura de su vocero, Manuel Adorni.

“Queda claro que, para los partidos más representativos (LLA, Peronismo, PRO), la elección del domingo es muy importante y servirá para sentar las bases de la campaña nacional”, planteó el informe del banco de inversión CMF.

“Sin embargo, no creemos que el resultado implique un cambio rotundo en las expectativas de los inversores, debido al bajo impacto nacional que tendría un resultado adverso para el gobierno”, añadió. En un intento de quitar trascendencia, agregó que “este plebiscito se asemeja más a una encuesta de gran escala para proyectar una posible jefatura de gobierno en 2027 que a una simple elección estatal”.

Con la imposibilidad de usar al dólar como ancla antiinflacionaria, el Gobierno refuerza el camino de la recesión económica, vía la caída de ingresos de la sociedad con incrementos salariales menores a la inflación y con un nuevo ajuste monetario, después de la expansión a la que se vio forzado a realizar con emisión monetaria del Banco Central para pagar los vencimientos en pesos de la deuda del Tesoro.

La consultora Vectorial destacó que la inflación de abril de 2,8% fue menor a la prevista por “la mano visible del gobierno que efectuó el mayor freno al aumento de tarifas y otros precios regulados en lo que va de la era Milei”.

“Entre intentar controlar la inflación y continuar con la corrección de los precios relativos, al igual que todos los gobiernos desde hace 20 años, se optó por la primera”, señaló. También advirtió que “los salarios del sector registrado anotaron en marzo una caída en términos reales de -1,2%, el peor dato desde los inicios del gobierno de Milei”.

“La caída del salario registrado, a diferencia de otras oportunidades, se explica casi totalmente por lo sucedido en el sector privado en donde el dato de marzo presenta una caída de -1,5% mientras el sector público apenas un -0.4%”, añadió. Vectorial también señaló que “con la intención y efectivización de fijar un techo bajo a las paritarias, los salarios aparecen como una nueva ancla inflacionaria dentro del programa del gobierno”.