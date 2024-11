Manos libres: Milei festeja la falta de acuerdos y las sesiones fallidas en el Congreso

El Gobierno tuvo un día de logros parlamentarios. Javier Milei consiguió obstruir cualquier intento de acuerdo en el Congreso y parece manejarle el ritmo a la oposición. El Presidente pudo bloquear el tratamiento del proyecto para voltear el DNU para el canje de deuda. A su vez, habilitó el terreno para que se trate el de Ficha Limpia. Y encima se cayó la sesión para perjudicar a la CGT. Mientras, logra su cometido: gobernar sin Presupuesto en 2025.

Primero, Unión por la Patria no logró avanzar en la Cámara de Diputados de la Nación para tratar el DNU 846/24 que autoriza al ministro de Economía, Luis Caputo, la toma de deuda sin pasar por el Congreso. Había 120 presentes y se necesitaban 129 para habilitar el debate. Así, UP Unión por la Patria no consiguió el quórum necesario pese al acompañamiento del Frente de Izquierda y Democracia para Siempre. Bajaron al recinto también los diputados de Encuentro Federal, la Coalición Cívica, los radicales Julio Cobos y Fabio Quetglas, Álvaro González del PRO, el santacruceño Sergio Acevedo y Lourdes Arrieta de Fuerzas del Cielo.

En la Casa Rosada celebraron el fracaso de la oposición e igualmente concluyeron ante El Destape: "Para canjear deuda no necesitamos ese decreto porque no vamos a canjear deuda el año que viene. No necesitamos hacer canje para pagar deuda porque en enero ya sabemos que vamos a pagar. No vamos a canjear lo que está establecido". Además, esta alta fuente del Gobierno analizó ante este portal: "No pasaba nada si bajan ese decreto. No deberíamos haberlo sacado. Nos equivocamos nosotros. Porque no está en los planes hacer canje de deuda".

Por otro lado, se confirmó el pedido de sesión para el jueves para tratar de Ficha Limpia. Se trata de la ley que busca proscribir a Cristina Kirchner. Al ser una agenda del PRO, ya salió a buscar los votos. La Libertad Avanza apenas va a acompañar. El electorado de Milei respalda su pelea contra CFK pese a la resistencia del Gobierno sobre este tema.

En Balcarce 50 subestimaron al macrismo y aseguran: "No tienen los votos para sacar Ficha Limpia y le tienen que echar la culpa a alguien si no sale y nosotros somos los mejores candidatos", analizó un entornista de Milei ante El Destape. Para Milei es una agenda incómoda aunque la respalde. No quiere ser el Presidente que proscriba a Cristina Kirchner. Y menos cuando desde su entorno político buscan que la expresidenta esté arriba del ring electoral.

"Queda lindo decir que apoyas Ficha Limpia sin votos", dijo a este portal un hombre de Milei en un claro mensaje al PRO. Y el libertario refuerza: "Nosotros hacemos lo mismo con la reforma electoral. Los dejo a todos mal parados".

Otra victoria en el día para Milei fue que fracasó el proyecto de Martín Tetaz contra los sindicatos. El Gobierno necesitaba voltearlo por pedido de la CGT, con quien viene cosechando una buena relación. Más ahora con la renuncia de Pablo Moyano al liderazgo de la central obrera.

La sesión especial de este martes convocada en la Cámara de Diputados para tratar el proyecto de reforma sindical que busca limitar las reelecciones en los gremios y es impulsada por el radical Martín Tetaz volvió a caerse luego de que el presidente de la cámara baja, Martín Menem, la dio por caída ante la falta de quórum para iniciar el debate.

El Presupuesto, la madre de las batallas ganadas

A todo esto, el Gobierno sigue su camino para lograr lo que deseaba desde septiembre: gobernar un año más sin Presupuesto. Hoy todas las fuentes consultadas en el Gobierno seguían dando por caída la ley de leyes, tal cual anticipó ayer El Destape. El Gobierno mantiene comunicaciones de última hora con Alfredo Cornejo (Mendoza), Gustavo Valdés (Corrientes), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Rául Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones), entre otros.

En la Casa Rosada dan por hecho que durante diciembre se llamará a sesiones extraordinarias. La reforma electoral, eliminación de las PASO y privatización de Aerolíneas serían los temas. Y están a la espera de ver cómo se resuelve el tema jueces de la Corte Suprema. También se analiza sumar ese tema a la lista en la sesiones después del 30 de noviembre, día que finaliza el período ordinario en el Congreso.