Sabalenka, Gauff y Osaka avanzan a la segunda ronda del Abierto de Francia

Abierto de Francia

La número ​uno del tenis mundial, Aryna Sabalenka, se impuso el martes sin problemas por 6-4 y 6-2 a la española Jessica Bouzas Maneiro en su partido de primera ‌ronda del Abierto de Francia.

La ‌bielorrusa se puso rápidamente con una ventaja de 4-0 en la soleada pista Philippe Chatrier, antes de que los errores no forzados se colaran en su juego, lo que permitió a su rival recuperar dos breaks y servir para el 5-5.

Sin embargo, una doble falta le dio el primer set a Sabalenka, cabeza de serie número uno del torneo, que abrió una ventaja de 5-0 en el segundo.

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Bouzas logró aguantar un ​par de juegos más ⁠al mantener su servicio y luego romper el de su rival para ponerse 5-2, ‌pero una doble falta le dio a Sabalenka una victoria rutinaria.

"Esa ⁠es la parte más divertida del juego, poder ⁠subir a la red para disputar los puntos allí, es muy divertido", dijo Sabalenka, subcampeona del año pasado. "Estoy muy contenta de haber podido mejorar esa parte del juego y ⁠llevarla a la pista".

Una de sus principales rivales, la actual campeona del Abierto ​de Francia, Coco Gauff, se recuperó de un comienzo ‌titubeante para imponerse con autoridad a su compatriota ‌Taylor Townsend por 6-4 y 6-0, iniciando así con buen pie la defensa ⁠de su título el martes.

En una abrasadora pista Philippe-Chatrier, Gauff tuvo dificultades para encontrar su ritmo al principio y estuvo a un punto de quedarse con dos breaks de desventaja frente a su compatriota. No obstante, la cuarta cabeza de serie del ​torneo recuperó la ‌compostura con rapidez para tomar el control y pasar sin problemas a la segunda ronda.

Gauff cometió una doble falta en el punto de set con 5-3 en la primera manga, pero rompió el servicio de Townsend en el siguiente juego para ponerse por delante. A partir de ahí, el ⁠partido fue un monólogo en el que se alzó con la victoria.

"Tengo muy buenos recuerdos de esta pista", dijo Gauff, que venció a Sabalenka en la final del año pasado. "Estaba un poco nerviosa al salir hoy, y eso se notó un poco, pero fui capaz de recuperar la calma".

Por su parte, la ex número uno del mundo Naomi Osaka acaparó todas las miradas con otra deslumbrante aparición en un Grand Slam, que combinó con un tenis ‌espectacular para derrotar a la alemana Laura Siegemund por 6-3 y 7-6(3) en primera ronda.

Meses después de deslumbrar con un atuendo inspirado en las medusas en el Abierto de Australia, Osaka saltó a la pista Suzanne Lenglen con una blusa tipo chaleco con lentejuelas y una larga falda negra, antes de lucir un vestido de juego en capas de ‌color amarillo-marrón y dorado.

Siegemund, mucho más discreta en su vestimenta, plantó cara una vez que comenzó el partido, pero Osaka, cuatro veces campeona de torneos de Grand Slam, tomó rápidamente el ‌control del primer set ⁠y lo cerró sin complicaciones.

Mientras el sol abrasador de la tarde dificultaba las condiciones para las jugadoras, Osaka permitió que el impulso cambiara ​en el siguiente set, pero la cabeza de serie número 16 salvó un punto de set y remontó un 5-3 en contra para forzar un tie-break e imponerse.

Con información de Reuters