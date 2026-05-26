Salud y prevención: el Gobierno de Formosa refuerza los cuidados de la Policía local con jornadas de vacunación

El Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, concretó una jornada intensiva de vacunación en el Instituto de Formación y Capacitación del Personal Subalterno de la Policía de Formosa, donde se aplicaron un total de 300 dosis a agentes aspirantes que actualmente atraviesan su etapa de formación.

La directora del centro de salud San Antonio, Carina Guillard, destacó la importancia de acercar las vacunas a distintos ámbitos de la comunidad y recordó que la inmunización continúa siendo una herramienta fundamental para prevenir enfermedades y reducir cuadros graves.

El operativo estuvo a cargo de vacunadores del centro de salud San Antonio, que cada año desarrolla este tipo de estrategias sanitarias para garantizar la cobertura de inmunización dentro de la institución policial.

Prevención para los grupos de riesgo

Guillard hizo especial referencia a la Campaña de Vacunación Antigripal 2026, que se encuentra vigente en toda la provincia y está destinada principalmente a grupos de riesgo como embarazadas, puérperas, niños pequeños, adultos mayores, personas con enfermedades de base, personal de salud y trabajadores esenciales.

La profesional explicó que la aplicación anual de la vacuna antigripal resulta clave debido a las mutaciones constantes del virus influenza y sostuvo que la inmunización "es la manera más efectiva de protegerse y también de cuidar a quienes están al rededor".

Guillard señaló que el operativo en el instituto policial se realiza periódicamente con el objetivo de facilitar el acceso a las vacunas contempladas en el Calendario Nacional de Inmunizaciones y fortalecer la prevención sanitaria entre los aspirantes a agentes.

Más salud en la provincia

Además de la dosis antigripal, durante la jornada también se aplicaron vacunas doble viral, doble bacteriana y hepatitis B, destinadas a prevenir enfermedades como sarampión, rubéola, difteria, tétanos y hepatitis B. La directora valoró la amplia adhesión alcanzada durante el operativo y destacó que las 300 dosis aplicadas representan una cobertura importante dentro de la institución.

La funcionaria informó además que durante la última semana se desarrollaron jornadas similares en las Unidades Penitenciarias Policiales N°1 y N°6, donde se aplicaron más de 200 dosis entre personal penitenciario e internos.

Finalmente, remarcó que los efectores sanitarios de toda la provincia continuarán con la implementación de múltiples estrategias para ampliar el alcance de las campañas de inmunización, tanto en la capital como en el interior.

Entre esas acciones mencionó la vacunación en centros de salud y hospitales, operativos casa por casa, visitas a escuelas y jornadas en instituciones públicas y privadas, con el objetivo de garantizar el acceso de la población a las vacunas incluidas en el calendario oficial.