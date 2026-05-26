Corrientes: una adolescente llegó golpeada a la escuela y contó que su papá la abusaba

En las últimas horas detuvieron en Corrientes a un hombre, en la zona rural de la localidad de Carolina, acusado de abusar sexualmente de sus dos hijas, una adolescente de 14 años y una niña, de 11. Los hechos trascendieron después de que la mayor de las chicas acudiera a la escuela con golpes visibles en distintas partes del cuerpo. Una docente la contuvo y la adolescente finalmente confesó el horror.

Según medios locales, la chica le relató a la maestra que el día anterior su padre la había castigado golpeándola con cables. Cuando le preguntaron cuál había sido el motivo del castigo, la adolescente confesó que el hombre la había vuelto a violar.

La confesión

En el diálogo con la docente, la joven explicó que la golpiza del padre tenía como objetivo intimidarlas a las dos, para que ninguna revelara los abusos cometidos contras ellas en los momentos en que la mamá estaba fuera de la casa.

La docente decidió tomar cartas en el asunto e informó de inmediato a la directora del establecimiento, quien se comunicó con la Policía de Corrientes para formalizar la denuncia, cumpliendo con los protocolos frente a casos de violencia y abuso.

La policía alertó a la Fiscalía de Goya, que ordenó exámenes médicos urgentes para las dos hermanas. El personal del Hospital Regional de Goya confirmó signos de abuso sexual de larga data en las dos menores, lo que llevó a la fiscal María Eugenia Ballará a solicitar la detención del padre.

El acusado fue imputado y un juez de Garantías de Goya dictó su prisión preventiva. Las víctimas permanecen internadas en el hospital, bajo atención médica y acompañamiento profesional. La fiscal solicitó que las declaraciones se realicen en Cámara Gesell.

Cómo sigue la causa

La Fiscalía investiga ahora el entorno social y familiar en el que vivían las menores. Ordenaron la elaboración de un informe socioambiental para establecer las condiciones y la dinámica familiar de la casa.

Una compañera de curso será citada, ya que habría motivado a la víctima a confiar su situación a la docente. No existe aún imputación contra la madre, aunque su situación procesal dependerá de las declaraciones que brinden las menores. También fue citado un hermanastro, que no vive en la misma casa.

El Juzgado de Familia de Goya también interviene para definir con quién quedarán las hermanas una vez que reciban el alta médica. Ahora la Justicia, a través de la toma de testimonios, intenta esclarecer cuándo empezaron y quiénes tenían conocimiento de los hechos.