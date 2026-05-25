Hombres armados secuestran a 25 personas en dos ataques simultáneos en estado nigeriano de Kwara: policía

FOTO DE ARCHIVO: Varios hombres armados matan a varias personas en un atentado en el estado nigeriano de Plateau

Unos presuntos bandidos atacaron una comisaría y el palacio de un jefe tradicional en el estado ‌nigeriano de Kwara en ‌la madrugada del domingo, secuestrando al menos a diez personas e incendiando parte del palacio, según informó la policía el lunes.

Kwara, en la región centro-norte de Nigeria, se ha enfrentado en los últimos años a una oleada de ataques violentos vinculados a grupos armados a los que ​a menudo se denomina ⁠localmente "bandidos", que operan en las regiones fronterizas boscosas y ‌son conocidos por los secuestros para obtener ⁠rescate.

Los atacantes actuaron alrededor de las ⁠2 de la madrugada (0100 GMT) en Yashikira, una localidad del área de gobierno local de Baruten, cerca de la frontera ⁠noroeste de Nigeria, en lo que las autoridades ​describieron como un asalto coordinado.

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Cuando la sede ‌divisional de la policía fue ‌atacada, los agentes de guardia repelieron a los hombres ⁠armados, según informó el Comando de Policía del Estado de Kwara en un comunicado.

Durante la misma incursión, los asaltantes incendiaron partes del palacio del emir de Yashikira y ​secuestraron a ‌10 residentes, llevándolos a un lugar desconocido.

El comisario de policía Ojo Adekimi afirmó que las fuerzas de seguridad habían puesto en marcha una operación conjunta en la que participaban el ejército, guardas forestales ⁠y vigilantes locales para registrar los bosques cercanos y los presuntos escondites, con el objetivo de rescatar a las víctimas y detener a los responsables.

Por otra parte, la policía confirmó un segundo ataque en el estado, en el que hombres armados atacaron una reunión de oración en la zona de Ekiti a ‌última hora del viernes. Según la policía, los asaltantes armados abrieron fuego contra los fieles que celebraban una vigilia nocturna en Ori-Oke Ajaiye, matando a tres personas y secuestrando a otras 15.

El incidente fue denunciado por un pastor local, quien ‌afirmó que los atacantes irrumpieron en la reunión alrededor de las 1930 GMT, disparando esporádicamente antes de llevarse a las víctimas.

La ‌policía informó de ⁠que se habían desplegado equipos tácticos, incluida una unidad de drones y personal de la ​fuerza móvil especializada, para llevar a cabo operaciones de búsqueda y rescate y localizar a los atacantes.

(Texto de Chijioke Ohuocha, edición de Keith Weir. Editado en español por Natalia Ramos)