Índice europeo STOXX 600 se recupera de las pérdidas por la guerra ante esperanzas de acuerdo de paz, optimismo sobre IA

En la imagen se muestra el gráfico del índice bursátil alemán DAX en la bolsa de valores de Fráncfort.

Por Johann M Cherian ​y Purvi Agarwal

25 mayo (Reuters) - El STOXX 600 cerró en su nivel más alto en más de ‌dos meses, recuperándose de ‌todas las pérdidas registradas desde el inicio del conflicto en Oriente Medio, impulsado por las crecientes expectativas de un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán y el entusiasmo por las empresas de inteligencia artificial.

El índice paneuropeo STOXX 600 cerró con un alza del 1%, a 631,63 ​puntos, a menos ⁠de un 1% de su máximo histórico registrado en febrero.

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El ‌sector de los bancos lideró la subida con ⁠un avance del 2%, mientras ⁠que las aerolíneas también subieron ante un descenso del 5% de los precios del crudo Brent, a en torno a los ⁠98 dólares el barril. Lufthansa y Air France ​KLM treparon un 3,4% y un 6,2%, respectivamente.

La ‌mayoría de los sectores del ‌STOXX 600 avanzaron, mientras que el energético y el ⁠de telecomunicaciones perdieron alrededor de un 0,1%.

Los inversores se sintieron tranquilos tras el comentario del sábado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que se había "negociado en ​gran medida" ‌un marco para reabrir el estrecho de Ormuz, mientras que funcionarios iraníes mantenían conversaciones con el primer ministro de Qatar sobre un posible acuerdo.

Los inversores estarán pendientes de los datos de inflación ⁠de las principales economías de la zona euro esta semana en busca de indicios del impacto de la guerra con Irán. Los mercados esperan dos subidas de tasas de interés del Banco Central Europeo de 25 puntos básicos cada una para finales de año, según datos de LSEG.

El STOXX 600 se ‌ha quedado rezagado respecto a sus homólogos asiáticos y estadounidenses, que ya han subido hasta máximos históricos, dada su menor exposición a las principales acciones vinculadas a la inteligencia artificial y las preocupaciones sobre la inflación provocada por los ‌precios de la energía.

Aun así, el sector tecnológico europeo ha sido el que más se ha recuperado entre los índices del ‌STOXX 600 este ⁠trimestre, con una subida superior al 25%. El gigante fabricante de chips ASML ganó un 1,5%, ​mientras que el fabricante de equipos de inteligencia artificial Schneider Electric trepó un 3,1%.

Con información de Reuters