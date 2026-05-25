Selección Argentina: la buena noticia que recibió Cuti Romero a semanas del Mundial 2026

El central celebró la permanencia de Tottenham en la Premier.

Hace unos días, Cristian Romero vino a la Argentina para continuar con la recuperación de su lesión en la rodilla derecha, donde sufrió un esguince en el ligamento colateral medial a mediados de abril. El hecho de que el cordobés haya estado en su tierra natal no cayó bien en Inglaterra, sobre todo porque el Tottenham se jugaba un partido clave este domingo contra Everton en la lucha por la permanencia en la Premier League.

De ahí que el “Cuti” haya vuelto a Londres este sábado para acompañar a su equipo en la última fecha de la liga británica a pesar de que había afirmado que iba a estar presente en el Mario Alberto Kempes para la final de River y Belgrano por la Liga Profesional. Si bien no pudo formar parte de la nómina por su lesión, el central de la Selección Argentina acompañó a los “Spurs” desde las gradas en el Tottenham Hotspurs Stadium.

Y es que el equipo de Roberto De Zerbi necesitaba ganar para asegurar su permanencia en la Primera División, ya que West Ham mantenía vivas las esperanzas siempre y cuando derrote a Leeds. Si bien los “Hammers” hicieron su trabajo al vencer por 3-0 al conjunto blanco, no les alcanzó para superar al cuadro londinense en la tabla, ya que Tottenham ganó por 1-0 gracias a un gol de João Palhinha en el cierre del primer tiempo.

Con esta victoria, el club del “Cuti” Romero cerró su participación en la Premier League con 41 puntos en el decimoséptimo lugar, solamente dos unidades por encima del West Ham, que jugará en el ascenso en la siguiente temporada. De esta manera, el central cordobés llega con un buen envión anímico a la convocatoria de Lionel Scaloni, que lo incluyó en la prelista de 55 jugadores para la Copa del Mundo y se espera que esté en la lista definitiva.

Ahora bien, el zaguero no viajará el lunes a Ezeiza para reunirse con el plantel, sino que continuará con su recuperación en Londres y recién se unirá a la concentración el 1º de junio, cuando el conjunto albiceleste viaje a Kansas. Por lo tanto, Romero se unirá con sus compañeros directamente en los Estados Unidos, aunque no estará disponible para los amistosos contra Honduras e Islandia y se espera que pueda formar parte del debut mundialista contra Argelia.

El argentino fue muy criticado y volvió a Inglaterra.

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