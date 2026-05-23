Salió el álbum “dorado” del Mundial 2026: dónde se consigue la edición exclusiva de Panini.

La fiebre por el Mundial 2026 ya se vive en Argentina y ahora sumó un nuevo objeto de deseo para coleccionistas, el álbum “dorado” de Panini. Se trata de una edición premium y limitada del clásico álbum de figuritas que ya comenzó a venderse en el país y generó furor entre fanáticos del fútbol y coleccionistas.

La nueva versión mantiene el formato tradicional del álbum oficial de la Copa del Mundo, pero incorpora detalles exclusivos como tapa dura metalizada en color dorado, terminaciones especiales y 112 páginas para completar las 980 figuritas oficiales del torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Dónde se consigue el álbum edición limitada del Mundial 2026

Según confirmó Panini, la edición dorada salió oficialmente a la venta el 20 de mayo y en Argentina se consigue principalmente a través de la tienda online de Zona Kids, canal autorizado para comercializar esta versión especial.

El precio oficial del álbum dorado es de $30.000, aunque en algunos casos se ofrece únicamente dentro de combos especiales que incluyen sobres de figuritas. Algunos packs alcanzan valores cercanos a los $230.000 al sumar 100 paquetes de stickers.

La edición limitada del álbum del Mundial 2026 se consigue principalmente a través de la tienda online de Zona Kids.

En Buenos Aires también comenzaron a aparecer unidades en kioscos especializados, comiquerías y locales coleccionistas que trabajan productos oficiales de Panini. Comercios como WOWCO ya publicaron stock online de las ediciones limitadas y álbumes tapa dura del Mundial.

Además del álbum premium, Panini lanzó las versiones clásica y tapa dura tradicional. El álbum básico cuesta alrededor de $15.000 y los paquetes de figuritas se venden a unos $2.000 con siete stickers por sobre.

Como ocurrió en otros Mundiales, la colección ya desató encuentros de intercambio de figuritas en plazas, grupos de WhatsApp y comunidades online, donde muchos buscan completar el álbum antes del inicio de la Copa del Mundo.