Banco Mundial dice está respondiendo al brote de ébola, tiene previsto aumentar la financiación

El logotipo del Grupo del Banco Mundial se muestra en la pared de una oficina en Karachi.

El Banco Mundial ha enviado personal y recursos a la República Democrática del Congo para hacer frente al brote ‌de ébola, y está preparando ‌un paquete de ayuda para garantizar que se puedan poner a disposición más fondos con rapidez, dijo un funcionario de alto rango de la entidad.

Monique Vledder, que dirige el departamento de salud global del BM, declaró a Reuters que el banco también está preocupado por Sudán del Sur y Burundi, que cuentan con sistemas de respuesta ​sanitaria débiles. Uganda, que ⁠ha registrado dos casos de ébola, cuenta con un sólido ‌sistema de salud pública, pero también se enfrenta a ⁠algunas carencias de financiación, añadió.

Vledder no dio ⁠detalles inmediatos sobre la cuantía del paquete de financiación que se está preparando, pero quedó claro que se necesitarían más fondos en los ⁠próximos meses.

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La República Democrática del Congo cuenta con un proyecto ​sanitario de 250 millones de dólares con el ‌BM aprobado en marzo de 2024 ‌para ayudar al país centroafricano a detectar y responder a ⁠brotes de enfermedades y otras emergencias.

Según datos de la entidad, alrededor de 200 millones de dólares de esos fondos no se han desembolsado y siguen disponibles.

La ONU liberó el viernes unos 60 millones de ​dólares de ‌un fondo de emergencia para ayudar a contener el brote. Estados Unidos también está enviando un equipo de respuesta rápida y esta semana anunció que financiaría unas 50 clínicas de respuesta a emergencias.

"Estamos preparando un paquete completo en el ⁠que recurriremos a diferentes tipos de mecanismos de financiación que nos ayudarán a disponer de más fondos de forma rápida", dijo Vledder.

Hasta el momento se han confirmado 82 casos en el Congo, con siete muertes confirmadas, 177 decesos y casi 750 casos sospechosos. También se han confirmado dos casos en Uganda.

La OMS declaró el domingo el brote como una emergencia ‌de importancia internacional. El viernes elevó el riesgo de un brote nacional de ébola en la RDC a "muy alto".

El ébola es un virus a menudo mortal que provoca fiebre, dolores corporales, vómitos y diarrea. Se transmite a través del contacto directo con los fluidos corporales de personas infectadas, ‌materiales contaminados o personas fallecidas a causa de la enfermedad.

El virus del Ébola de Bundibugyo (BDBV) tiene una tasa de mortalidad de hasta el 40%.

El BM ‌también estaba colaborando ⁠con Gavi, la Alianza para las Vacunas, y otras entidades para acelerar los esfuerzos destinados a desarrollar una ​posible vacuna, señaló Vledder, y añadió que probablemente se necesitaría otra semana para evaluar plenamente la gravedad y el impacto del brote en la RDC.

(Reporting by Andrea Shalal; Editing by Aurora Ellis and Sanjeev Miglani)