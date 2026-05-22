Paula Chave lanzó un chiste racista.

Un comentario al aire terminó desatando una tormenta inesperada y dejó en el centro de la polémica a Paula Chaves. Lo que parecía una charla distendida en streaming terminó convirtiéndose en uno de los temas más discutidos en redes.

Todo ocurrió en el programa Tapados de laburo, donde compartía mesa con Nacho Elizalde y otros invitados. En medio de una conversación sobre relaciones, el influencer mencionó a su novia y abrió el juego para que opinaran.

El polémico comentario de Paula Chaves

Pero antes de que la charla avanzara, Chaves interrumpió con una frase que no pasó desapercibida. “Te viene a mejorar la raza”, lanzó, generando risas en el estudio pero un fuerte rechazo fuera de cámara.

El clip no tardó en viralizarse y, como suele pasar, el contexto se perdió en cuestión de segundos. Las redes sociales reaccionaron con dureza y la modelo quedó en el ojo del huracán.

Muchos usuarios calificaron el comentario como desafortunado y abrieron un debate sobre los límites del humor en televisión y plataformas digitales. Para varios, la frase remite a expresiones cargadas de una connotación histórica muy sensible.

¿Cómo se lo tomó el compañero de Paula Chaves?

A pesar de que Nacho Elizalde no mostró incomodidad en el momento y se lo tomó con humor, eso no alcanzó para frenar la ola de críticas.

El tema escaló rápidamente y terminó instalando una discusión más amplia sobre qué se puede decir al aire y qué no, incluso en formatos más relajados como el streaming.

Por ahora, ni Paula Chaves ni el propio Elizalde salieron a hacer un descargo público, lo que mantiene el tema abierto y alimenta la expectativa sobre una posible respuesta.

Nacho Elizalde no se tomó mal el chiste de Paula Chaves.

De todas formas, el comentario fue levantado por organizaciones en contra del racismo y estos discursos de supremacía por parte de la gente blanca. Más allá de que la intención de la conductora no haya sido en serio pensar lo que dijo, no deja de ser un mensaje peligroso.

Sobre todo en este momento en donde los discursos de odios empiezan a ganar cada vez más lugar entre las personas. Algo así puede terminar repercutiendo de forma negativa en una persona afrodescendiente.