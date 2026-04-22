La altura de Paula Chaves: cuánto mide la modelo y conductora de TV

Antes de su llegada a la televisión, Paula Chaves dio sus primeros pasos en el modelaje tras consagrarse en Super M 2003

Paula Chaves es una de las figuras más reconocidas de la televisión argentina, con una trayectoria que abarca modelaje, conducción y actuación. Su presencia en pantalla, sumada a su estilo, genera interés en distintos aspectos de su vida, entre ellos, detalles personales como su altura.

La carrera de Paula Chaves en el modelaje y la televisión

Antes de convertirse en una figura habitual de la televisión, Paula Chaves inició su camino en el mundo del modelaje. Su salto a la fama se dio tras consagrarse ganadora del reality Super M 2003, una plataforma que le permitió ingresar de lleno en la industria.

A partir de ese momento, comenzó a trabajar con importantes agencias, primero bajo el ala de Ricardo Piñeiro Modelos y luego como parte del staff de Multitalent. Ese recorrido le permitió consolidarse en el ámbito de la moda, donde su presencia y características físicas fueron claves.

Con el paso de los años, amplió su perfil profesional y se volcó a la televisión. Participó en Bailando por un sueño 2010, donde alcanzó la final, y más adelante se destacó como conductora de Bake Off Argentina, El gran pastelero, uno de los ciclos más populares del formato en el país.

Cuánto mide Paula Chaves y por qué llama la atención

La altura de Paula Chaves es uno de los rasgos físicos que más curiosidad genera entre seguidores y espectadores. Según datos publicados en sitios especializados como IMDb, la modelo y conductora mide 1,79 metros.

Esta estatura resulta superior al promedio y fue, desde sus inicios, una de las características que favorecieron su desarrollo en el modelaje. En pasarelas y producciones fotográficas, su altura contribuyó a potenciar su presencia y proyección.

Además, en televisión, este aspecto también suele destacarse, especialmente en comparación con otras figuras del medio. Su porte y elegancia, sumados a su experiencia frente a cámara, reforzaron su imagen como una de las personalidades más reconocibles del espectáculo argentino.

La vida personal de Paula Chaves y su familia

A lo largo de los años, Paula Chaves logró sostener su vigencia en distintos formatos

Más allá de su carrera, Paula Chaves construyó una vida personal que también forma parte de su perfil público. En 2010 inició una relación con Pedro Alfonso, productor vinculado a Ideas del Sur. La pareja consolidó su vínculo con el paso del tiempo y contrajo matrimonio en 2014, primero por civil y luego mediante una ceremonia religiosa.

Juntos formaron una familia con tres hijos: Olivia, nacida en 2013; Baltazar, en 2016; y Filipa, en 2020. La vida familiar ocupa un lugar importante en su día a día y suele ser compartida en redes sociales, donde muestra distintos momentos de su rutina.

Una figura consolidada en el espectáculo argentino

El recorrido de Paula Chaves refleja una evolución constante dentro del mundo del entretenimiento. Desde sus comienzos en el modelaje hasta su consolidación como conductora, logró adaptarse a diferentes formatos y mantener su vigencia.

Su altura, lejos de ser un dato menor, formó parte de las cualidades que impulsaron su carrera inicial y continúan siendo un rasgo distintivo. Sin embargo, su permanencia en el medio responde a una combinación de experiencia, carisma y versatilidad, factores que la posicionan como una de las figuras más estables de la televisión argentina.