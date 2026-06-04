Lanzan un ente para potenciar las industrias culturales de Cuyo: “Tenemos una enorme oportunidad como país"

Los gobernadores de Cuyo firmaron un acuerdo con el CFI (foto: Gobernación de Mendoza)

Los gobernadores de Mendoza, Alfredo Cornejo, y de San Luis, Claudio Poggi, firmaron un acuerdo para la creación del Ente Regional Cuyo Cultura junto al secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe, para potenciar el desarrollo de las industrias del sector creativo y cultural.

El acuerdo se dio en el marco del comienzo del Encuentro Federal de Industrias Creativas y Culturales (EFICC), que se celebra en la provincia de Mendoza, organizado en conjunto por el gobierno local y el Consejo Federal de Inversiones (CFI), y planea ser una herramienta de articulación regional para promover acciones conjuntas entre las provincias cuyanas, también incluyó al gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, que debido a compromisos de agenda no asistió al acto.

Desde el jueves 4 al sábado 6 de junio, el EFFIC reúne a funcionarios, especialistas, representantes de las industrias culturales de las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires para compartir las problemáticas del sector, pero también socializar el abanico de escenarios que presentan las distintas regiones y provincias, en vistas a establecer un agenda común para el desarrollo. El encuentro forma parte del proceso de construcción de la Hoja de Ruta hacia un Futuro Federal para el Desarrollo de las Industrias Culturales y Creativas.

Crearán el Ente Regional Cuyo Cultura

Cornejo enfatizó en su convencimiento de que "las industrias creativas ya no son una actividad complementaria de la economía" sino "una de las grandes oportunidades para generar empleo, agregar valor, impulsar emprendedores y diversificar las matices productivas". "Las economías más dinámicas del mundo son aquellas que logran transformar conocimiento, talento e innovación en riqueza y desarrollo", indicó, a la vez que ejemplificó: "En Inglaterra representan el 3% del PBI".

En cuanto al encuentro, consideró que "tiene una importancia estratégica" porque "permite mostrar el potencial de los sectores culturales y creativos y consolidar una visión federal sobre una actividad que crece constantemente". En ese sentido, valoró el impacto que la cultura tiene que la participación de todas las provincias ya que "permite mostrar el potencial de nuestros sectores culturales y creativos, generar oportunidades de colaboración y consolidar una visión federal sobre una actividad que crece constantemente" También tiene un impacto concreto para Mendoza, porque dinamiza nuestra actividad turística, comercial y económica”.

En tanto que Poggi resaltó: “Tenemos una enorme oportunidad como país. Por eso estamos construyendo, junto con todas las provincias, una hoja de ruta para el desarrollo de las industrias culturales y creativas. Queremos definir las herramientas, los acuerdos institucionales y las políticas necesarias para que este sector pueda dar un salto de escala y convertirse en un actor cada vez más relevante para el desarrollo argentino”.

"Nos vamos a llevar a la provincia muchas cosas importantes, un valor agregado en materia de industrias culturas y creativas“, aseguró.

Potenciar la cultura como una industria fundamental para la Argentina, el objetivo del EFICC

Lamothe destacó la importancia que tiene las políticas culturales debido a "las capacidades que tiene en puestos de trabajo, de exportar y representarnos afuera del país como el mejor embajador que tiene la Argentina y el nivel de potencia y talento disponible"

Los gobernadores de Cuyo firmaron un acuerdo con el CFI (foto: CFI)

"En la gestión de las industrias creativas tenemos mucho saber disperso y creo que la tarea de este congreso es compendiar el saber disperso y organizarlo en un proyecto de desarrollo sectorial", diagnosticó Lamothe en la apertura del encuentro. Al tiempo que resaltó: "Tienen sus particularidades diferentes al resto de los sectores productivos de la Argentina y por lo tanto necesitan un instrumental jurídico, financiero, regulatorio, tributario que acompañen y estimulen esa particularidad que tiene este sector de la producción. Por lo tanto necesitamos desde el sector público, los tres niveles de gobierno diseñar los instrumentos que estimulen y apalanquen y empujen este sector de la producción".

Entre sus tareas, el CFI trabaja en la formación, intercambio y construcción de políticas públicas culturales junto a las provincias. Durante el último año, más de 200 funcionarios de todo el país trabajaron en el diagnóstico de 10 subsectores, que serán abordados y trabajados durante el evento. Ese será el puntapié para el diseño de las herramientas que planteó el secretario general, siguiendo los pasos de una hoja de ruta trazada por el organismo.

“Tenemos una enorme oportunidad como país. Por eso estamos construyendo, junto con todas las provincias, una hoja de ruta para el desarrollo de las industrias culturales y creativas. Queremos definir las herramientas, los acuerdos institucionales y las políticas necesarias para que este sector pueda dar un salto de escala y convertirse en un actor cada vez más relevante para el desarrollo argentino”, afirmó Lamothe.

Por su parte,

También participaron del acto el gobernador de Santiago del Estero, Elías Suárez; el ministro de Educación, Cultura, Infancias y Dirección General de Escuelas, Tadeo García Zalazar; el presidente de la Cámara de Diputados local, Andrés Lombardi; la representante de Mendoza ante el CFI, Marité Badui; la presidente del Emetur, Gabriela Testa; la titular de ProMendoza, Patricia Giménez; el subsecretario de Cultura, Diego Gareca; el ministro de Turismo y Cultura de San Juan, Guido Romero, además de autoridades provinciales y referentes del sector cultural de todo el país.