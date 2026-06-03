Es como caminar por París, pero queda en plena ciudad de Buenos Aires: el pintoresco pasaje literario

En pleno microcentro de la Ciudad de Buenos Aires, a pocos metros del ruido y el ritmo de las avenidas y las oficinas, existe una cuadra que parece sacada de contexto. Se trata del Pasaje Doctor Rodolfo Rivarola, que está ubicado entre las calles Bartolomé Mitre y Juan Domingo Perón. Una rareza arquitectónica que deja asombrados a quienes lo descubren por primera vez y se ha convertido en un parate de para el turismo.

Una de las características más distintivas de este pasaje es que tiene dos edificios gemelos, construidos entre 1924 y 1926 por los arquitectos Petersen, Thiele y Cruz. Crean un efecto visual único, ya que todo lo que aparece de un lado se replica exactamente igual en el otro.

Con apenas 100 metros de extensión, esta calle del barrio San Nicolás se convirtió en uno de los escenarios más atractivos para las producciones audiovisuales en la Capital Federal. Su fama creció gracias a la serie "Envidiosa", donde gran parte de las escenas protagonizadas por Griselda Siciliani y Esteban Lamothe fueron filmadas allí.

La joya arquitectónica en el corazón del microcentro

El encanto del Pasaje Rivarola va mucho más allá de sus apariciones en series. Las cúpulas, los miradores, los faroles y el poquito tránsito convierten este lugar en un paseo urbano descomunal dentro del microcentro porteño. Caminar por esta cuadra es como entrar a un escenario cuidadosamente diseñado, donde la simetría domina los detalles y el ruido de la ciudad se mutea.

Detrás de su belleza arquitectónica también late una intensa vida cultural. Existen cafés, pequeños comercios y espacios dedicados a la creatividad que atraen a lectores, diseñadores, fotógrafos y artistas.

Asunto Impreso, el lugar ideal para los amantes de los libros

Asunto Impreso Librería de la Imagen, es un espacio que desde hace más de dos décadas se dedica a la difusión de publicaciones vinculadas con las artes visuales, la fotografía, la arquitectura, el cine, el teatro y el diseño.

Nació en 1995 como distribuidora especializada en libros ilustrados y en el Pasaje Rivarola encontró el escenario ideal para desarrollar una propuesta distinta. Sus estantes reúnen títulos difíciles de encontrar en las librerías convencionales, desde ensayos y biografías hasta revistas internacionales, ediciones limitadas y colecciones especializadas.

También desarrolló su propio sello editorial y participó activamente en museos, centros culturales y ferias de arte de todo el país. Su papel como punto de encuentro quedó reflejado en diciembre del 2023, cuando fue sede de las celebraciones por el centenario del pasaje, con música, lecturas y la presentación del libro "El arte está en casa".