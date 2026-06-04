Vergüenza en México por el Mundial 2026: Japón cambió de sede por el mal estado de las canchas

Vergüenza en México por el Mundial 2026: la terminante decisión de Japón

A una semana del comienzo del Mundial 2026, la Selección de Japón sufrió un problema a la hora de entrenar que no pasó para nada inadvertido en las redes sociales. El conjunto nipón que hará su debut en la competencia el próximo domingo 14 de junio contra Países Bajos en Dallas llegó a México para afrontar las primeras prácticas. Sin embargo, el mal estado del verde césped elegido para ello los obligó a tener que cambiar de sede.

Por qué Japón tuvo que cambiar de sede antes del Mundial 2026

Todo estaba estipulado para que los 26 convocados por Hajime Moriyasu se preparen en el Centro de Entrenamiento Tigres (CET), pero tuvieron que mudarse a las pocas horas de arribar al país aludiendo que las canchas no estaban en buen estado. Por esto llevaron adelante la jornada del miércoles 3 de junio en la de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), la cual tampoco estaba en buenas condiciones. Con todo este inconveniente, se vieron obligados a trasladarse a las instalaciones de otro club mexicano que no dudó en recibirlos.

Los directivos de la Asociación Japonesa de Fútbol hablaron con las autoridades de los Rayados de Monterrey -el clásico rival de Tigres- para realizar sus entrenamientos en su complejo deportivo denominado El Barrial y estos últimos aceptaron. Igualmente, será momentáneo ya que Túnez tiene reservado dicho lugar desde el próximo lunes y los nipones tendrán que irse otra vez. Para su suerte tienen todo acordado para viajar a Nashville con vistas a afrontar los últimos días previos al debut contra el combinado neerlandés. Cabe destacar que volverán a México para el segundo partido del Grupo F cuando enfrenten a Túnez en el Estadio BBVA de la mencionada ciudad.

La Selección de Japón cambió de sede en México para entrenar de cara al Mundial 2026

Los 26 convocados en Japón para el Mundial 2026

Arqueros : Tomoki Hayakawa (Kashima Antlers), Keisuke Osako (Sanfrecce Hiroshima) y Zion Suzuki (Parma).

: Tomoki Hayakawa (Kashima Antlers), Keisuke Osako (Sanfrecce Hiroshima) y Zion Suzuki (Parma). Defensores : Yuto Nagatomo (FC Tokio), Shogo Taniguchi (Sint-Truidense), Ko Itakura (Ajax), Tsuyoshi Watanbe (Feyenoord), Takehiro Tomiyasu (Ajax), Hikori Ito (Bayern Múnich), Ayumu Seko (Le Havre), Yukinari Sugawara (Werder Bremen) y Junnosuke Suzuki (Copenhague).

: Yuto Nagatomo (FC Tokio), Shogo Taniguchi (Sint-Truidense), Ko Itakura (Ajax), Tsuyoshi Watanbe (Feyenoord), Takehiro Tomiyasu (Ajax), Hikori Ito (Bayern Múnich), Ayumu Seko (Le Havre), Yukinari Sugawara (Werder Bremen) y Junnosuke Suzuki (Copenhague). Volantes : Wataru Endo (Liverpool), Ao Tanaka (Leeds United), Kaishu Sano (Mainz), Junya Ito (Genk) y Daichi Kamada (Crystal Palace).

: Wataru Endo (Liverpool), Ao Tanaka (Leeds United), Kaishu Sano (Mainz), Junya Ito (Genk) y Daichi Kamada (Crystal Palace). Delanteros : Koki Ogawa (NEC Nijmegen), Daizen Maeda (Celtic), Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt), Kaoru Ueda (Feyenoord), Kaito Nakamura (Stade Reims), Take Kubo (Real Sociedad), Iori Suzuki (Friburgo), Kento Shiogai (Wolfsburgo) y Keisuke Goto (Sint Truidense).

: Koki Ogawa (NEC Nijmegen), Daizen Maeda (Celtic), Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt), Kaoru Ueda (Feyenoord), Kaito Nakamura (Stade Reims), Take Kubo (Real Sociedad), Iori Suzuki (Friburgo), Kento Shiogai (Wolfsburgo) y Keisuke Goto (Sint Truidense). DT: Hajime Moriyasu.

El fixture de Japón en el Grupo F del Mundial: cómo ver los partidos online