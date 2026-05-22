Luis Caputo anunció la baja de las retenciones al maíz, girasol y sorgo a partir de 2027

Luego del anuncio realizado por el presidente Javier Milei en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires sobre una reducción inmediata de las retenciones para el trigo y la cebada, además de un esquema gradual de baja para la soja, el equipo económico brindó más detalles sobre el alcance de la medida.

En una conferencia de prensa, el ministro de Economía, Luis Caputo, junto al secretario de Comercio, Pablo Lavigne, y el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, confirmó que también se reducirán los derechos de exportación para el maíz, el sorgo y el girasol.

Retenciones: las claves del anuncio de Luis Caputo

Uno de los puntos centrales aclarados por el Gobierno fue el nuevo esquema para la soja. Según explicaron, desde 2027 la alícuota disminuirá mensualmente en 0,25 puntos porcentuales, despejando las dudas que habían surgido tras las declaraciones de Milei, quien había condicionado la continuidad de la baja a la evolución de la recaudación fiscal.

Con este cronograma, la carga impositiva sobre la soja se reduciría al 21% hacia el final del actual mandato presidencial. Posteriormente, durante 2028, la reducción mensual pasará a ser de medio punto porcentual, lo que llevaría el derecho de exportación al 15% para fines de ese año.

En el caso del maíz y el sorgo, el recorte será trimestral. Durante el primer trimestre de 2027, las retenciones bajarán del 8,5% al 8,25% y terminarán ese año en 7,5%. Luego, en 2028, las alícuotas caerán 0,5 puntos por trimestre, hasta ubicarse en 5,5% al cierre de ese período.

Para el girasol, en tanto, se aplicará un esquema semestral. Desde la tasa actual del 4,5%, la alícuota descenderá al 4,25% en la primera mitad de 2027 y al 4% en el segundo semestre. Ya en 2028, el impuesto se reducirá medio punto por semestre, pasando al 3,5% en los primeros seis meses y concluyendo el año en 3%.

Por otro lado, el Ejecutivo indicó que los subproductos derivados, entre ellos la harina y el aceite —dos de los complejos exportadores más relevantes del país— también serán alcanzados por una reducción proporcional de las retenciones. Actualmente, ambos tributan una alícuota del 22,5%.

Milei afirmó que, en caso de una reelección, apunta a llevar a cero las retenciones

Milei afirmó que, de ser reelegido y afrontar un segundo mandato constitucional, tiene el objetivo de llevar las retenciones a cero. Así lo indicó el jefe de Estado en su cuenta personal de X. La respuesta surge de un posteo del economista Fernando Marull, quien publicó un cuadro con el nivel de retenciones que mantuvo cada gobierno, desde Néstor Kirchner hasta la actual administración.

Agustín Etchebarne, director de la Fundación Libertad y Progreso, comentó que «no tiene dudas» de que en un hipotético segundo mandato de Milei”van a ir a 0% de retenciones”.

“Esa es la idea”, le respondió el Presidente. Ayer, durante su exposición en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Milei anunció una baja de las retenciones en tres commodities del agro.

“Vamos a bajar (las retenciones a la soja) entre un cuarto de punto y medio punto por mes de manera continuada hasta el año 2028 si nosotros reelegimos”, precisó.