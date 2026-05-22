Colapinto se recuperó pero no pudo pasar a la Q3: largará 13° en la Sprint del GP de Canadá de Fórmula 1

Franco Colapinto tuvo un buen comienzo en la Sprint shoout del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 y accedió a Q2 tras quedarse con la 10° posición.

Franco Colapinto se pudo recuperar del incoveniente que tuvo el Alpine en la práctica libre y comenzó la clasificación Sprint del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 con buenas actuaciones. El piloto argentino, que había finalizado 10° en la Q1, no pudo acceder a la Q3 y largará el sábado desde el puesto 13° del Circuito Gilles Villeneuve de Montreal.

El primer giro de Franco en la Q2 fue de 1:15.312 que lo dejaba 10° momentáneamente. Sin embargo, con el correr de los minutos, el pilarense perdió tres puestos a manos de Carlos Sainz, Niko Hulkenmberg y Gabriel Bortoleto, que sorprendieron sobre el final de la qualy. Si bien intentó sobre los segundfos finales volver a meterse entre los 10, no le alcanzó para estar en la Q3.

La actuación de Colapinto en la Q1

En la Q1, cuando restaban dos minutos para el cierre de la clasificación y el trazado canadiense se ponía intenso con varios coches en pista, Franco mejoró el tiempo que había dado en su primer giro y marcó 1:15.484, que le facilitó ingresar entre las primeros 10° posiciones.

Si bien la sesión se suspendió durante 20 minutos hasta que la pista se limpió por un accidente de Fernando Alonso con su Aston Martin, Franco mantuvo su nivel y no necesitó de una nueva vuelta, ya que nadie mejoró su tiempo para pasarlo.

Quedaron eliminados Liam Lawson, de Racing Bulls, en el puesto 22; Alex Albon, de Williams, en la posición 21; Valtteri Bottas, de Cadillac, en el lugar 20; Pierre Gasly, de Alpine, en el 19; Lance Stroll, de Aston Martin, en el 18; y Sergio Pérez, de Cadillac, en el 17° puesto.

Los dos primeros pilotos mencionados ni siquiera pudieron salir a pista durante la sesión debido a los problemas mecánicos que habían sufrido previamente en los entrenamientos.

Qué le había pasado al Alpine de Colapinto en la práctica

Con una única práctica libre antes de la clasificación, cada vuelta resulta clave para que equipos y pilotos puedan ajustar el rendimiento del auto y encontrar la configuración más competitiva posible para una carrera de corta distancia pero intensa, como lo es la Sprint.

Ante ese panorama, el arranque de Colapinto en el Circuito Gilles Villeneuve, en Montreal, estuvo muy lejos de ser el ideal. El argentino apenas alcanzó a completar unos pocos giros antes de sufrir un problema mecánico que lo obligó a abandonar la sesión y encendió las alarmas dentro de Alpine.

El inconveniente surgió cuando buena parte de los pilotos todavía no había marcado tiempos rápidos. Mientras realizaba el procedimiento habitual de calentamiento de neumáticos, el monoplaza comenzó a perder potencia de forma inesperada. Las cámaras de la transmisión oficial mostraron entonces una escena preocupante: el Alpine avanzando lentamente hacia la última chicana del circuito, justo antes de la zona conocida como el “Muro de los Campeones”.

Horarios del GP de Canadá

El Gran Premio de Canadá se disputará este fin de semana en Montreal. Al igual que en Miami, la quinta fecha se disputará bajo el formato sprint, de manera que habrá una sola sesión de prácticas libres. A continuación, los días y horarios para la siguiente cita en la F1.