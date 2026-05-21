El Gobierno de Formosa advirtió que el ajuste nacional profundiza la crisis sanitaria en las provincias

El ministro de Desarrollo Humano de Formosa, Juan Carlos Atencia, advirtió sobre la delicada situación que atraviesa el sistema sanitario argentino y responsabilizó al ajuste impulsado por el Gobierno nacional por el deterioro de programas, prestaciones y recursos destinados a la salud pública. En ese marco, aseguró que las provincias enfrentan crecientes dificultades para sostener hospitales, medicamentos y políticas preventivas ante el recorte de fondos nacionales.

Según planteó el funcionario, la crisis sanitaria se profundizó en los últimos meses a partir de las medidas económicas implementadas por la gestión de Javier Milei, especialmente por el desfinanciamiento de programas nacionales y la reducción de partidas destinadas a las provincias. Atencia sostuvo que el escenario actual genera una fuerte presión sobre los sistemas públicos de salud, particularmente en regiones vulnerables del país, donde los hospitales y centros sanitarios cumplen un rol esencial para garantizar el acceso gratuito a la atención médica.

“El país atraviesa una crisis sanitaria”, afirmó el ministro formoseño, en comunicación con la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor) al cuestionar el impacto que tienen los recortes presupuestarios sobre el funcionamiento cotidiano del sistema de salud. En ese sentido, explicó que la reducción de recursos nacionales afecta directamente la compra de insumos médicos, el sostenimiento de programas preventivos y el funcionamiento operativo de hospitales públicos en distintas provincias.

Frente a este contexto, Atencia aseguró que el Gobierno provincial busca sostener el sistema sanitario mediante una administración eficiente de los recursos propios y ratificó la decisión política de continuar garantizando atención gratuita en hospitales y centros de salud de Formosa. “El objetivo es seguir garantizando el acceso a medicamentos, tratamientos y atención médica para toda la población”, señalaron desde el Ministerio de Desarrollo Humano provincial.

El funcionario remarcó además que Formosa mantiene activas distintas estrategias sanitarias vinculadas a prevención, vacunación y asistencia médica integral, pese al escenario económico adverso. En los últimos meses, el Gobierno provincial reforzó campañas de vacunación, controles sanitarios y operativos médicos en distintos puntos del territorio, especialmente en sectores vulnerables y zonas alejadas de los grandes centros urbanos.

Atencia también alertó sobre las dificultades que enfrentan otras provincias para cubrir costos básicos vinculados al funcionamiento hospitalario y sostuvo que el retiro de apoyo nacional genera un escenario cada vez más complejo para los sistemas sanitarios provinciales. Las declaraciones del ministro se suman a cuestionamientos que distintos funcionarios formoseños vienen realizando respecto al ajuste nacional en áreas sensibles como salud, educación y transporte.

Desde el Gobierno provincial sostienen que la reducción de recursos nacionales afecta directamente la capacidad del Estado para sostener servicios esenciales y advierten que las consecuencias comienzan a sentirse con mayor fuerza en las provincias. En ese marco, funcionarios locales remarcan la necesidad de mantener políticas públicas sanitarias activas y sostener la inversión en salud como una herramienta central para contener el impacto social de la crisis económica.

Marcha Federal por la Salud

Organizaciones sindicales, sociales, asociaciones médicas y trabajadores del sistema sanitario se movilizaron hacia Plaza de Mayo desde el Ministerio de Salud de la Nación en el marco de la Marcha Federal de la Salud que tiene su epicentro en la Ciudad de Buenos Aires pero se repetirá en diversas provincias del país. El objetivo es rechazar el ajuste del 40% que lleva adelante el gobierno de Javier Milei desde el inicio de su gestión, en diciembre de 2023.

"La salud no puede esperar", es el lema principal de la protesta que visibilizó la situación calificada como "crítica" en el sistema sanitario. Durante la última semana, por decisión del ministro Federico Sturzenegger, se llevó adelante un nuevo recorte de más de 63 mil millones de pesos que impactará directamente en el presupuesto destinado a medicamentos y tratamientos oncológicos, entre tantas otras áreas.

Saúl Flores, secretario de Gestión Sanitaria de la cartera, aseguró el martes que “de ninguna manera” hay reducción de fondos y planteó una "configuración sobre la eficiencia y lo que lleva consigo, que es el ahorro en los manejos de los recursos”.

“Tiene un tinte netamente político", cuestionó Saúl Flores sobre las movilizaciones que se replican en todo el país", en tanto que enfatizó: "No existe un ajuste, no existe un desfinanciamiento".

Luego de la movilización por Av. de Mayo, que se realiza desde las 13, realizaron un acto en Plaza de Mayo para visibilizar aún más los reclamos. "La desfinanciación hace que el sistema público se vea cada vez más colapsado, la crisis impacta de manera absoluta. Desde el transporte para acercarse a los servicios, desde la alimentación para que les lleguen alimentos y también para los medicamentos... Desde Nación no llega nada", denunciaron en el microcentro porteño.