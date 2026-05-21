Estrellas brillan cerca de Cannes en apoyo a investigación sida en gala presentada por Geena Davis

El actor Rami Malek posa durante una sesión fotográfica para la película "El hombre que amo", que compite en el 79º Festival de Cine de Cannes

Celebridades como Rami Malek, Eva Longoria y Lizzo se ‌dieron cita ‌el jueves por la noche en los jardines del Hotel du Cap-Eden-Roc con motivo de la Gala de la amfAR, destinada a recaudar fondos para la investigación del ​VIH/sida.

La ganadora ⁠del Óscar Geena Davis regresó ‌al evento luego de ⁠casi tres décadas para ⁠presentar la gala de este año, celebrada al margen del Festival de ⁠Cine de Cannes en la ​localidad de Antibes, en ‌la Costa Azul.

Además de ‌Lizzo, Robbie Williams y Zara ⁠Larsson amenizaron la velada para los invitados entre las rondas de subasta del evento, donde la ​entrada ‌más barata para los patrocinadores cuesta 17.500 euros (20.350 dólares).

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Entre los artículos subastados se encontraban la escultura de Philip Colbert "Reclining Lobster", ⁠una expedición privada de siete días al Ártico y un cameo en la sexta temporada de "Emily in Paris".

"El mundo se encuentra en un momento tan oscuro que cualquier oportunidad que ‌tengamos de ser una especie de luz es muy importante", afirmó la actriz y cantante Sofia Carson.

La gala de amfAR, impulsada por primera ‌vez por Elizabeth Taylor en 1993, ha recaudado hasta la fecha más de ‌300 millones ⁠de dólares para la investigación del VIH/sida, según ​los organizadores.

(1 dólar = 0,8605 euros)

Con información de Reuters