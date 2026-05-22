El incumplimiento de la China Suárez que podría traerle problemas legales: "Pasaron 60 días"

La China Suárez puede tener graves problemas legales.

La historia entre la China Suárez y Benjamín Vicuña suma un nuevo capítulo, pero esta vez con un condimento mucho más delicado que los habituales idas y vueltas mediáticos.

¿Qué pasó ahora entre la China Suárez y Bejamín Vicuña?

Todo estalló en Intrusos, donde revelaron una situación que encendió alarmas en el entorno familiar. Según contaron al aire, el actor llevaría más de 60 días sin ver a sus hijos, a pesar de que existía un acuerdo previo.

La encargada de dar el dato fue Paula Varela, quien no dudó en hablar de un incumplimiento concreto. “Ya pasaron 60 días”, remarcó, dejando en evidencia que el tiempo acordado habría quedado atrás.

Pero el tema no quedó ahí. La situación se volvió aún más compleja cuando se supo que los chicos se encuentran en Turquía, mientras la actriz continúa con una agenda internacional intensa.

Icardi suba polémica a este escándalo

En ese contexto, apareció otro nombre que suma tensión: Mauro Icardi, quien acompaña a la China en varios de sus viajes y, según trascendió, forma parte activa de la dinámica cotidiana.

Mientras tanto, Vicuña no sería el único afectado. Nicolás Cabré también estaría atravesando una situación similar, ya que tampoco habría visto a su hija en el mismo período.

El dato no pasó desapercibido y fue Adrián Pallares quien aportó otra capa de polémica. Según deslizó, el tiempo empezó a generar preocupación por el vínculo de los chicos con sus padres.

La China está con sus hijos en Turquía.

Incluso, en medio del debate, surgió una teoría que suma ruido: los celos dentro del entorno familiar. Un escenario que recuerda a viejas tensiones que ya habían salido a la luz en el pasado.

Por si fuera poco, también se recordó que un viaje a Japón había sido suspendido el año pasado por una situación sensible, pero finalmente se concretó en esta oportunidad, lo que reavivó las discusiones.

Lo que parecía una simple cuestión de agenda terminó abriendo un frente mucho más complejo. Y con el paso de los días, la pregunta empieza a crecer: ¿puede esto traer consecuencias legales? Por ahora, el reencuentro sigue sin fecha confirmada. Y en una historia donde siempre hay nuevos giros, este capítulo promete no ser el último.