El reconocido chef argentino sufrió un cuadro de alucinaciones y quedó internado.

El chef argentino Christian Petersen de 56 años atraviesa nuevamente un momento muy delicado de salud y permanece internado en el Hospital Alemán desde la noche del miércoles. De acuerdo con las declaraciones que dieron durante una programación en América TV, Pertersen habría presentado un cuadro de alucinaciones.

En este contexto, el Hospital Alemán difundió el primer parte médico de Christian Petersen tras ser hospitalizado nuevamente y aseguran que el cocinero se encuentra internado en una unidad de cuidados especializados.

De acuerdo con el informe, el Dr. Norberto Mezzadri aseguró: “El Hospital Alemán de Buenos Aires informa que el paciente C.P. se encuentra internado en una unidad de cuidados especializados, bajo seguimiento interdisciplinario permanente".

Asimismo agregó: "Al momento del presente comunicado, el paciente se encuentra clínicamente estable, recibiendo tratamiento integral acorde a su cuadro de salud, con adecuada respuesta a las intervenciones iniciales”.

Finalmente, el centro médico remarcó: “en el marco de su evolución, continuará bajo observación y con ajustes terapéuticos según criterio del equipo tratante, de acuerdo con los protocolos vigentes”. Y además sumó: “preservará en todo momento el secreto médico, así como el respeto por la intimidad del paciente y su familia”.

¿Por qué lo internaron a Christian Petersen?

Durante una transmisión de LAM, la panelista Pilar Smith afirmó: “Nos aseguran que habría ingresado con alucinaciones. Entró por la guardia y fue derivado directamente al pabellón de psiquiatría". Rápidamente añadió: “Llegó en medio de un brote con estas alucinaciones y lograron estabilizarlo”.

Además, se destacó el episodio de una arritmia cardíaca que vivió mientras participaba de una excursión para realizar el ascenso al volcán Lanín. En ese momento, el medio Realidad Sanmartinense informó: “La actividad contaba con el correspondiente registro en el Parque Nacional Lanín". Además, la panelista Pía Shaw en A La Barbarrosa (Telefe) sumó información clave: “Durante el ascenso, el guía de la excursión advirtió que uno de los integrantes del grupo no se encontraba en buenas condiciones físicas, motivo por el cual dio aviso al guardaparque, solicitando asistencia inmediata”.