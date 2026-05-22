Figura de América destrozó a Wanda Nara: "Le da de comer"

Desde América destrozaron a Wanda Nara.

El escándalo por los Premios Martín Fierro sigue sumando voces y esta vez fue una figura de América TV la que salió con los tapones de punta contra Wanda Nara. Todo esto debido a que se dejó afuera a varias conductoras de mucho recorrido.

¿Quién es la figura de América que destrozó a Wanda Nara?

Todo se dio en el aire de SQP, donde Sabrina Rojas tomó la posta en la conducción y no dudó en opinar sobre el premio que recibió la mediática como mejor conductora.

Sabrina Rojas muy dura contra Wanda Nara.

El debate venía caliente tras una reflexión de Teté Coustarot, que comparó el galardón de Wanda con trayectorias mucho más extensas. Fue ahí cuando Rojas decidió meterse de lleno.

¿Qué dijo Sabrina Rojas sobre Wanda Nara?

“Wanda lo hace bien, me gusta como conductora, pero es muy nueva para un Martín Fierro”, lanzó, marcando una postura que rápidamente generó repercusión.

Pero lo más fuerte llegó después, cuando puso sobre la mesa nombres pesados de la televisión. “Hay gente como Georgina Barbarossa que lleva décadas y no tuvo ese reconocimiento”, disparó.

Sin embargo, lejos de quedarse en una simple crítica, Sabrina fue más allá y apuntó directamente al fenómeno mediático que rodea a Wanda. Y ahí apareció la frase que encendió todo.

“La culpa no es del chancho, sino del que le da de comer”, soltó, en un comentario que muchos interpretaron como un dardo tanto al público como a los medios.

La conductora también recordó que Luis Ventura había deslizado la posibilidad de que Wanda conduzca una futura ceremonia, algo que para ella sería un paso demasiado apresurado.

“¡No le va a ir nadie! Le falta mucho recorrido”, afirmó, sin filtro y dejando en claro que no ve a la empresaria en ese rol por ahora. A pesar de todo, Rojas también reconoció que es positivo que aparezcan caras nuevas en la televisión. Pero insistió en que el problema no es Wanda en sí, sino la exposición que se genera alrededor suyo.

“La culpa es de todos nosotros… y de ustedes, que les encanta hablar de Wanda”, cerró, en una frase que dejó a todos pensando. El premio que debía ser una consagración sigue generando polémica. Y una vez más, Wanda Nara queda en el centro de una discusión donde nadie parece querer quedarse afuera.