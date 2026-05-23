Quinteros sorprendió en Independiente sobre la venta de Lomónaco y pidió refuerzos

Gustavo Quinteros habló sobre el futuro de Kevin Lomónaco en Independiente y pidió refuerzos para pelear el Clausura.

Luego de que de Independiente venciera 2 a 0 a Unión de Santa Fe por los octavos de final de la Copa Argentina, Gustavo Quinteros dejó declaraciones que impactaron de lleno en la interna del "Rojo". El entrenador habló sobre la posible venta de Kevin Lomónaco, reconoció que el club necesita vender y remarcó la importancia de incorporar refuerzos con otras características para dar pelea en el segundo semestre.

Independiente cerró el semestre con una victoria convincente en cancha de Newell's y la clasificación a la siguiente instancia de Copa Argentina, triunfo que trajo algo de tranquilidad. Sin embargo, en Avellaneda todavía persiste la sensación amarga por la eliminación prematura en el Torneo Apertura frente a Rosario Central.

En ese contexto, Quinteros analizó el presente del equipo y sorprendió al referirse directamente a la situación de Lomónaco, uno de los futbolistas con mayor proyección del plantel pero que no sumó minutos ante Unión. El entrenador dejó en claro que existe la posibilidad concreta de una venta y comenzó a marcar cuáles son las prioridades para el próximo mercado de pases.

"Sabemos que puede irse y (quisiera) agregar ahí alguien de esas características y otro más también, además de un volante mixto de recuperación, y después cada vez que se vaya un jugador reemplazarlo por otro con las características que necesitamos”, reconoció el DT en diálogo con TyC Sports. Y enseguida agregó que, en caso de concretarse una salida, Independiente deberá incorporar un reemplazante con características similares.

La necesidad de reforzarse

El exconductor de Vélez Sarsfield fue claro respecto de la situación financiera del club. Aunque evitó dramatizar, explicó que Independiente deberá realizar ventas para poder incorporar jugadores durante el próximo mercado. “El diagnóstico ya está hecho y hablado. El club necesita vender para poder salir adelante”, afirmó Quinteros. Aun así, sostuvo que la intención de la dirigencia será reinvertir en futbolistas que encajen en el perfil que necesita el equipo.

El técnico remarcó que el plantel actual tiene muchas virtudes ofensivas, pero también algunas falencias estructurales que quedaron expuestas a lo largo del semestre. Sobre todo, en la dificultad para sostener resultados favorables y mantener regularidad. Por eso, el pedido de refuerzos apunta a incorporar futbolistas con otras características. “Necesitamos jugadores con recuperación, más equilibrio y capacidad para defender ventajas”, explicó.

La posible salida de Lomónaco aparece como uno de los temas centrales del mercado de Independiente. El defensor mostró un crecimiento importante y despertó interés tanto en el fútbol argentino como en el exterior. Quinteros elogió públicamente al zaguero y lo definió como un futbolista “muy técnico”, aunque también recordó que en determinados partidos optó por otras variantes por cuestiones tácticas y de juego aéreo.

Más allá de eso, el DT dejó en claro que considera clave reforzar el sector defensivo si finalmente Lomónaco deja el club. “Queremos sumar un jugador de esas características y otro más también”, explicó.

La autocrítica de Quinteros tras la eliminación ante Central y los objetivos

Más allá de pensar en el futuro, Quinteros también realizó una fuerte autocrítica sobre lo ocurrido en el Torneo Apertura. El entrenador lamentó la eliminación frente a Rosario Central y reconoció errores que el equipo deberá corregir. “Empezamos muy bien en Rosario, pero tuvimos fallas terminando el primer y el segundo tiempo”, señaló. Además, admitió que Independiente perdió varios puntos importantes por no poder sostener ventajas durante los partidos.

El DT considera que esa irregularidad fue uno de los principales problemas del semestre. Y aunque destacó la capacidad ofensiva del equipo, insistió en que todavía falta encontrar mayor equilibrio colectivo. “Somos un equipo que busca atacar siempre. Hicimos goles en casi todos los partidos, pero debemos mejorar otras facetas”, expresó.

Con la clasificación en Copa Argentina asegurada y el Clausura en el horizonte, Independiente ya comienza a planificar la segunda mitad del año. Quinteros aseguró sentirse confiado en poder construir un equipo más competitivo.

El entrenador sostuvo que no presta atención a las críticas externas y que su foco está puesto únicamente en potenciar al plantel. “Trabajo todo el tiempo pensando en ganar y en formar un equipo fuerte”, afirmó. Además, dejó una frase que refleja la ambición que existe puertas adentro: “Si logramos incorporar lo que necesitamos, no tengo dudas de que vamos a pelear más arriba”.