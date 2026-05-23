Chau pelusas de la bufanda en la ropa: el truco para que no te arruinen la ropa este otoño-invierno.

Existe un truco muy sencillo para que las bufandas dejen de largar pelusa y quedar pegadas en tu ropa. Este es uno de los mayores problemas al usar bufandas de lana, en especial las bufandas nube, que están tan en tendencia por lo suaves y abrigadas que son.

"Si te compraste un bufandón nube y te está dejando toda la ropa llena de pelos, quedate que te tengo la solución", cuenta la dueña del emprendimiento Querida Malia, que vende este tipo de bufandas.

"Son supersuavecitos y en invierno me salvan porque son re abrigados pero cuando los comprás por primera vez, es verdad que te van dejando pelusas por todos lados. Lo que nadie te explica es que tiene solución", agrega.

Cómo evitar que las bufandas nube te llenen la ropa de pelusas

Lo que vas a necesitar

Tu bufanda

Una bolsa de nylon

Freezer

El paso a paso

"Apenas lo comprás, metelo en una bolsita de nylon y directo al freezer. Así como está, dejalo toda la noche y al otro día lo sacás. Vas a ver que ya no pierde más pelusa. No sé qué magia hace el freezer, pero queda impecable. Así que no, el problema no es el bufandón, es no saber este truco", asegura la joven.

Por qué este truco funciona

Aunque parezca raro, el frío extremo del freezer tiene un efecto directo sobre las fibras de la lana. Cuando la bufanda es nueva, muchas de esas fibras están sueltas o poco fijadas, por eso se desprenden fácilmente y terminan pegadas a la ropa.

Al exponerla a temperaturas muy bajas, esas fibras se contraen y se endurecen temporalmente. Este proceso ayuda a que se “asienten” mejor en el tejido, reduciendo el desprendimiento inicial de pelusa. Además, el frío también disminuye la electricidad estática, que es otro de los factores que hace que las pelusas se adhieran a otras prendas, sobre todo a telas oscuras.

Este truco funciona mejor como solución preventiva, es decir, cuando la bufanda es nueva o recién comprada. Si ya la usaste varias veces y sigue largando mucha pelusa, podés complementarlo con otros cuidados, como lavarla a mano o usar un cepillo para prendas delicadas.