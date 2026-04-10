Álbum del Mundial 2026: cuánto cuesta, precio de las figuritas y cuándo llega a la Argentina

Álbum del Mundial 2026.

La cuenta regresiva para la Copa del Mundo 2026 ya empezó a jugarse también fuera de la cancha. Como ocurre desde hace décadas, el lanzamiento del álbum oficial de figuritas marca el pulso de la previa futbolera, pero esta vez con un condimento extra: será la edición más grande de la historia.

La empresa italiana Panini confirmó que el nuevo álbum llegará con cambios estructurales que responden a la ampliación del torneo, que pasará a tener 48 selecciones. Sin embargo, el entusiasmo convive en Argentina con una preocupación concreta: el fuerte aumento de precios respecto a Qatar 2022, en un contexto económico más complejo.

Cuándo llega el álbum del Mundial 2026 a la Argentina

Según estimaciones del mercado y anticipos de la propia compañía, el álbum podría desembarcar en kioscos argentinos entre fines de abril y mayo de 2026.

La edición contará con 112 páginas y unas 980 figuritas, un salto significativo frente a las 638 que tuvo el álbum del Mundial de Qatar 2022. La expansión responde directamente al nuevo formato del torneo, que incorporará 16 selecciones más y obligará a rediseñar toda la colección.

Mundial 2026.

Además, el álbum incluirá apartados especiales dedicados a sedes y estadios, en línea con la magnitud de un Mundial que se disputará en tres países (Estados Unidos, México y Canadá).

Precios y novedades: cuánto costarán las figuritas

Si bien todavía no hay precios oficiales confirmados para Argentina, ya circulan valores estimados que marcan una suba contundente:

Sobre de figuritas: entre $1.500 y $2.500.

entre $1.500 y $2.500. Caja de 24 sobres: cerca de $79.800.

cerca de $79.800. Starter pack: alrededor de $47.500.

alrededor de $47.500. Álbum tapa blanda: unos US$ 3,50 en el mercado internacional.

unos US$ 3,50 en el mercado internacional. Álbum tapa dura: cerca de US$ 15 en el mercado internacional.

Una de las principales novedades es que cada paquete traerá 7 figuritas en lugar de 5, con la posibilidad de una octava especial en algunos sobres. También habrá cartas premium de jugadores destacados, una tendencia que Panini viene incorporando para competir con el mercado de trading cards.

El dato que preocupa: será el álbum más caro de completar

El verdadero impacto aparece al proyectar el costo total de la colección. Con cerca de 980 figuritas y precios por sobre que podrían rondar los $2.250 a $2.500, completar el álbum podría costar alrededor de $350.000.

La comparación con 2022 es inevitable: en aquel entonces, cada sobre costaba $150 y el álbum salía $750. La diferencia no solo refleja la inflación acumulada, sino también un cambio en la lógica de consumo, en la que completar el álbum ya no depende solo de comprar, sino también de intercambiar figuritas y organizarse en comunidad.