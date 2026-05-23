Irán establecerá su base de entrenamiento para el Mundial en México tras abandonar Arizona

FOTO DE ARCHIVO: Jugadores y cuerpo técnico de Irán en Ankara para realizar los trámites de visado previos a la Copa del Mundo

Irán ​establecerá su base de entrenamiento en la ciudad fronteriza mexicana de Tijuana durante el Mundial ‌de este año, ‌después de que la FIFA, el organismo rector del fútbol mundial, aprobó la solicitud de trasladar la concentración desde Arizona, informó el sábado el presidente de la Federación Iraní de Fútbol.

"Nos instalaremos en Tijuana, que está cerca del océano Pacífico ​y en la ⁠frontera entre México y Estados Unidos", dijo el ‌presidente de la Federación Iraní de ⁠Fútbol, Mehdi Taj, en un ⁠video publicado en su cuenta de la red social Telegram.

Taj añadió que la medida ayudaría a evitar ⁠complicaciones relacionadas con los visados y que ​la selección podría viajar directamente a ‌México a bordo de vuelos ‌de Iran Air.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La FIFA no respondió de ⁠inmediato a una solicitud de comentarios.

Irán disputará sus dos primeros partidos del Grupo G en Los Ángeles, contra Nueva Zelanda el 15 de junio ​y contra ‌Bélgica el 21 de junio, antes de enfrentarse a Egipto en Seattle el 26 de junio.

"La distancia total entre nosotros y la sede de nuestros partidos en Los ⁠Ángeles es de 55 minutos en vuelo", dijo Taj, añadiendo que Tijuana estaba más cerca de las sedes de los partidos que la concentración que el equipo tenía prevista inicialmente en Arizona.

Irán lleva meses enfrentándose a la incertidumbre sobre los preparativos de viaje ‌y seguridad para el Mundial, que será coorganizado por Estados Unidos, Canadá y México.

Las autoridades iraníes dijeron este mes que sus jugadores y el cuerpo técnico aún no habían recibido los visados estadounidenses a ‌menos de un mes del inicio del torneo.

Taj dijo que se había pedido a la FIFA garantías sobre ‌los visados, la ⁠seguridad y el trato que recibiría la delegación iraní.

La Copa del Mundo se ​celebra del 11 de junio al 19 de julio.

Con información de Reuters