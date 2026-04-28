Completar el álbum del Mundial, cada vez más difícil por culpa de Javier Milei: cuánto cuesta cada ejemplar y cada sobre.

Panini lanzará en los próximos días el álbum de figuritas del Mundial 2026, a un mes y medio del comienzo de la competencia que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en México, Estados Unidos y Canadá. En medio de la crisis económica que atraviesa el país debido a las políticas del Gobierno de Javier Milei, tanto el precio de los ejemplares como los de los sobres de figuritas se dispararon: respecto de la edición anterior de Qatar 2022, el álbum cuesta 20 veces más (pasó de 750 pesos a 15.000) y los sobres alcanzarán los 2.000 pesos, un aumento de más del 1.200% respecto de los 150 anteriores.

Con la inflación aumentando mes a mes a pesar de los brutales ajustes que el presidente llevó adelante y que golpearon duramente al consumo, la tarea de completar el álbum del Mundial, un clásico cada vez que la competencia tiene lugar cada cuatro años, se vuelve un desafío casi imposible para las familias. Con el Salario Mínimo, Vital y Móvil del 2022, valorado en $54.550, se podían comprar 73 álbumes o 319 sobres; ahora, con un sueldo mínimo de $357.800, apenas alcanza para 23 álbumes o 178 sobres.

Por otra parte, si bien los sobres pasarán de tener cinco a siete figuritas (debido al aumento de combinados que participarán de 32 a 48 en este inédito formato que presentó la FIFA), el "medio dólar" que se utiliza de referencia internacional para su precio fue superado ampliamente. En la actualidad, tomando en cuenta la cotización oficial, su valor es de 1,40 USD, casi el triple que en el resto del mundo.

Cómo será el álbum de figuritas de Panini para el Mundial 2026

Panini incorporó novedades tecnológicas en esta edición: la editorial lanzó una versión digital del álbum que permite a los usuarios completar la colección de manera online a través de su sitio web y la aplicación oficial. En ese formato, cada usuario recibe dos sobres virtuales por día, con cinco figuritas cada uno, una cantidad menor en comparación con los sobres físicos. Esta propuesta apunta a sostener el interés de los más jóvenes y adaptarse a nuevos hábitos de consumo, aunque mantiene la lógica tradicional del intercambio de figuritas y la búsqueda de "las más difíciles", que continúan siendo parte central de la experiencia.

Se espera que el álbum se lance en Argentina entre el 30 de abril y el 4 de mayo.

Además, cada selección nacional cuenta con 16 jugadores en el álbum. En el caso del último campeón del mundo, aparecen nombres como Emiliano 'Dibu' Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico y Leonardo Balerdi en la defensa. En el mediocampo se incluyen Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios y Leandro Paredes, junto con las incorporaciones de Nico Paz y Franco Mastantuono. En la delantera figuran Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Nicolás González, Giuliano Simeone y el capitán Lionel Messi, quien forma parte de la colección por última vez tras una presencia ininterrumpida desde Alemania 2006.

La editorial justificó los aumentos en la expansión del formato: el Mundial 2026 será el primero en contar con 48 equipos y el álbum alcanzó un nuevo récord con 112 páginas y espacio para 980 figuritas, la mayor cantidad desde el inicio de la colección. A su vez, Panini lanzó portadas diferenciadas para América, México y una edición global, reforzando el carácter internacional del evento.

Los jugadores de la Selección Argentina que incluyó Panini en el álbum