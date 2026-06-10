Ancelotti apuesta por laterales experimentados para debut de Brasil en el Mundial

FOTO DE ARCHIVO. Copa Mundial de la FIFA 2026 - Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, habla con los medios antes del Mundial

​El entrenador de Brasil, Carlo Ancelotti, dio a conocer el miércoles ‌la alineación ‌que podría sacar al campo en el debut en el Mundial contra Marruecos, apostando por la experiencia de Danilo y Alex Sandro en los laterales.

El DT había estado probando ​a otros ⁠jugadores en esas posiciones, especialmente ‌tras la baja de Wesley ⁠el fin de ⁠semana por lesión.

Danilo y Roger Ibañez fueron probados en el lateral derecho, y ⁠Douglas Santos en el izquierdo.

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Tras ​las críticas a la ‌vulnerabilidad del centro del ‌campo, Ancelotti debería cubrir esa ⁠zona con tres jugadores. Lucas Paquetá fue el elegido para jugar junto a Casemiro y Bruno ​Guimarães.

En ‌la delantera, el entrenador apostará por Matheus Cunha, Vinicius Jr. y Raphinha.

El delantero del Barcelona reconoció que las estrellas del equipo ⁠pueden rendir más.

"Puedo mejorar. Y no solo yo, sino varios jugadores. Somos conscientes de que podemos acercarnos más a lo que hacemos en nuestros clubes", valoró Raphinha en diálogo con periodistas.

Brasil ‌aún realizará al menos dos entrenamientos antes del debut del sábado, pero se espera que juegue con Alisson; Danilo, Gabriel Magalhães, Marquinhos y Alex ‌Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães y Lucas Paquetá; Raphinha, Vinicius Jr. y Matheus Cunha.

Además ‌de Marruecos, ⁠Brasil se enfrentará a Haití y Escocia en la ​fase de grupos del Mundial.

(Por Rodrigo Viga Gaier en Río de Janeiro; Editado en español por Javier Leira)