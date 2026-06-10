Ancelotti apuesta por laterales experimentados para debut de Brasil en el Mundial

El entrenador de Brasil, Carlo Ancelotti, dio a conocer el miércoles la alineación que podría sacar al campo en el debut en el Mundial contra Marruecos, apostando por la experiencia de Danilo y Alex Sandro en los laterales.
El DT había estado probando a otros jugadores en esas posiciones, especialmente tras la baja de Wesley el fin de semana por lesión.
Danilo y Roger Ibañez fueron probados en el lateral derecho, y Douglas Santos en el izquierdo.
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Tras las críticas a la vulnerabilidad del centro del campo, Ancelotti debería cubrir esa zona con tres jugadores. Lucas Paquetá fue el elegido para jugar junto a Casemiro y Bruno Guimarães.
En la delantera, el entrenador apostará por Matheus Cunha, Vinicius Jr. y Raphinha.
El delantero del Barcelona reconoció que las estrellas del equipo pueden rendir más.
"Puedo mejorar. Y no solo yo, sino varios jugadores. Somos conscientes de que podemos acercarnos más a lo que hacemos en nuestros clubes", valoró Raphinha en diálogo con periodistas.
Brasil aún realizará al menos dos entrenamientos antes del debut del sábado, pero se espera que juegue con Alisson; Danilo, Gabriel Magalhães, Marquinhos y Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães y Lucas Paquetá; Raphinha, Vinicius Jr. y Matheus Cunha.
Además de Marruecos, Brasil se enfrentará a Haití y Escocia en la fase de grupos del Mundial.
(Por Rodrigo Viga Gaier en Río de Janeiro; Editado en español por Javier Leira)