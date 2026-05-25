El plan ideal para este 25 de Mayo: la peña imperdible en la ciudad de Buenos Aires

La ciudad ofrece múltiples planes para celebrar el 25 de Mayo este lunes, pero una peña se destaca entre las propuestas: La Morena. Se trata de una propuesta al aire libre donde los asistentes podrán disfrutar de platos patrios y música en vivo.

Cómo es la peña de La Morena este lunes 25 de Mayo

Bajo la consigna de que "la patria se festeja compartiendo", el restaurante La Morena realiza una peña este lunes entre las 11 y 19 h. Se trata de un evento al aire libre sobre la calle y vereda de Austria y Juncal, Recoleta.

Los asistentes podrán disfrutar de un punto gastronómico con locro, empanadas y pastelitos. Además, habrá una feria con 10 stands de productos regionales y música folclórica con guitarreros en vivo a lo largo de toda la cuadra.

En la peña se podrá disfrutar de

Si bien las reservas para el salón de La Mona están llenas, se puede comer en el lugar por orden de llegada. De todas formas, habrá sillas, mesas y baños químicos al aire libre para quienes decidan acercarse a pasar el día y comer algo rico en la peña.

La entrada al evento es gratuita; solo hay una vestimenta sugerida: sumar "algún toque criollo" a tu look desde un pañuelo, boina, poncho, alpargatas o ropa de campo.

¿A dónde se encuentra la Peña La Morena?

La Morena fue fundada por dos amigos salteños con la idea de acercar el espíritu del norte argentino a la ciudad porteña. Hoy el lugar funciona como un sitio clave para comer clásicos argentinos, tomar algo, disfrutar de la música y, lo más importante, compartir.

Entre los destacados de la carta se encuentran las empanadas salteñas —con masa casera— y el guiso de lentejas. El espacio tiene su impronta de peña norteña y suele extender las jornadas hasta la madrugada. Siempre es clave reservar con anticipación porque el salón se llena.